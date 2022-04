Vanessa Demouy et ses enfants Sharlie et Solal : elle garde son sang-froid face aux galères

Tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir des chauffeurs à gogo pour emmener les enfants chez leurs copains, aux activités ou encore à l'école. Vanessa Demouy le sait bien. Elle-même maman de deux enfants, Solal, 18 ans et Sharlie, 10 ans, la comédienne de 49 ans n'a pas dix nounous à son service pour s'occuper de sa progéniture. Quand elle a du temps libre, la star d'Ici tout commence se consacre entièrement à son rôle de mère. Et comme pour tous les parents, il n'y a pas que les câlins et les moments de répit dont elle profite.

Dans sa story Instagram (voir diaporama) de ce mercredi 13 avril, Vanessa Demouy a indiqué qu'avoir leur maman à proximité était une aubaine pour Solal et Sharlie. Assise dans sa voiture, l'actrice a dévoilé ce à quoi ressemblait son quotidien quand les enfants, fruits de son mariage avec Philippe Lellouche, sont avec elle. Et visiblement, si elle pense à une reconversion, cette dernière est déjà toute trouvée : "Journée des enfants... Maman taxi... Maman patience." Malgré le fait de courir à droite à gauche, Vanessa Demouy garde son sang froid et affiche même une mine souriante qui en dit long sur son seuil de tolérance.

Comment Solal et Sharlie ont-ils vécu le divorce ?

De la patience et de la compréhension, Solal et Sharlie ont dû en avoir bien besoin de la part de leurs parents au cours des dernières années. En 2017, après 16 ans de vie commune et la naissance de leur fils et de leur fille, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche annonçaient leur séparation. Une rupture au cours de laquelle les enfants n'ont pas été laissés de côté : "Nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accusé le coup même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement" révélait la comédienne dans les pages de Gala.

Quant à la raison qui a poussé Philippe Lellouche et Vanessa Demouy à entamer une procédure de divorce, l'infidélité ne laisse que peu de place au doute. "Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre, a-t-elle fait savoir. Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net. (...) Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari..." Un mal pour un bien puisque la comédienne a depuis retrouvé l'amour.