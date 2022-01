Vanessa Demouy séparée de son fils Solal : la nouvelle vie du jeune homme à Paris

A 48 ans, Vanessa Demouy est l'heureuse maman de deux enfants : Solal (18 ans) et Sharlie (10 ans). Un garçon et une fille nés de sa romance avec son ex Philippe Lellouche - avec qui elle n'est toujours pas divorcée. Il n'est pas rare que la comédienne, au casting d'Ici tout commence, évoque ses petites merveilles qui la comblent au quotidien. Ce fut le cas lors de son entretien pour le magazine Nous Deux, paru ce 25 janvier 2022.

Vanessa Demouy s'est particulièrement confiée sur son fils Solal, lequel vit déjà seul et à plusieurs centaines de kilomètres de sa mère. "Il a son petit studio en région parisienne. C'est compliqué d'être loin de ses enfants si jeunes. En même temps, je suis partie plus tôt que lui de chez mes parents, donc je le comprends. D'ailleurs, j'ai tout de suite accepté quand il a voulu son indépendance. On ne fait pas des enfants pour les garder. Mais, désormais, on essaie de ne jamais être séparés physiquement plus d'un mois et demi, deux mois", a-t-elle expliqué. Rappelons que la jolie brune est de son côté installée à Sète pour les besoins du tournage de la fiction de TF1.

Vanessa Demouy, une maman toujours présente

S'il a déjà passé des castings, dont un pour Ici tout commence dans le dos de sa mère, le jeune Solal tente par lui-même de percer dans la musique. "Il est rappeur. Il ne vit que pour la musique depuis des années, et s'y consacre de manière plus professionnelle depuis quelque temps. Il pense, mange, vit rap. Je ne connais pas grande chose à ce milieu et, pour lui, c'est libérateur de tracer son propre chemin. D'ailleurs, il n'utilise pas son nom de famille, son nom de scène n'est pas usuel", a souligné Vanessa Demouy.

Pour elle, ce fut une évidence de le soutenir dans son projet artistique et surtout, "de lui faire confiance". "Je suis là quoi qu'il arrive", a-t-elle promis. De la même manière que Solal est le plus grand supporteur de sa mère : "Mon fils m'encourage à écrire. Il me dit : 'Tu as le talent pour, tu devrais te lancer'. Du coup, je m'essaie à l'écriture mais, pour l'instant, ça reste personnel."