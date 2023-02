"From Marseille with love" : Mélanie Maudran s'éclate avec son célèbre mari et ses deux garçons

Si elle est née en Bretagne, du côté de Rennes (Ille-et-Vilaine), Mélanie Maudran semble avoir un vrai penchant pour le sud de la France. Il faut dire que sa carrière l'a souvent mené dans cette région, elle qui s'est faite connaître grâce à la série Sous le soleil, dont l'intrigue se déroulait à Saint-Tropez. Depuis plusieurs années maintenant, l'actrice de 43 ans est l'une des têtes d'affiche d'Un si grand soleil, le feuilleton quotidien de France 2, dans lequel les personnages habitent à Montpellier (Hérault). De quoi faire de la belle blonde une véritable sudiste, elle qui a pourtant démarré sa carrière à Paris.

À côté de sa vie professionnelle, Mélanie Maudran est en couple et mariée avec une ancienne star du tennis, Thierry Ascione. Ancien joueur du top 100 mondial, le natif de Villeurbanne (Rhône) s'est parfaitement reconverti en devenant l'entraîneur de plusieurs stars françaises, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic. Deux tourtereaux qui se sont rencontrés grâce au tennis, puisqu'ils se sont vus pour la première fois au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", expliquait l'actrice à Gala en 2019. Depuis, tout va pour le mieux et les amoureux sont même devenus parents de deux beaux garçons, Tom et Léo, âgés de 7 et 8 ans.

Mélanie Maudran revit sous le soleil de Marseille

Deux fils avec lesquels Mélanie Maudran passe le plus de temps possible, comme elle le montre régulièrement sur son compte Instagram. Très active et suivie par près de 35.000 abonnés, elle a publié de jolies photos dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama) du beau séjour en famille qu'elle vient de faire. Le 19 février dernier, l'actrice a mis en ligne plusieurs clichés d'elle avec ses enfants et son mari. "From Marseille with love", écrit-elle sur un beau selfie d'elle et Thierry Ascione.

Sous le soleil de la cité phocéenne, la comédienne revit est semble plus heureuse que jamais, entourée des siens !