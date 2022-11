Mélanie Maudran, son mari sportif célèbre, et leurs enfants : journée "magique" et sensations fortes !

Mélanie Maudran fait partie de ces femmes qui ont parfaitement su conjuguer leur vie professionnelle avec leur vie de famille. Depuis plus de quatre ans maintenant, la comédienne de 43 ans est l'une des têtes d'affiche de la série quotidienne de France 2, Un si grand soleil. Aux côtés de Moïse Santamaria et Tonya Kinzinger, elle raconte l'histoire de familles installées dans la région de Montpellier et aujourd'hui, le succès de la série en a fait une actrice très populaire. À côté de ça, la belle brune est une femme épanouie, en couple depuis de nombreuses années avec un tennisman très célèbre.

En effet, Mélanie Maudran est mariée depuis juillet 2010 avec Thierry Ascione, ancienne star du tennis français, ayant déjà atteint la 81e place mondiale en 2004 avant de devenir l'entraîneur de plusieurs stars, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", s'est déjà confiée la comédienne à propos de leur rencontre qui s'est faite au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Ensemble, les amoureux ont eu deux garçons et tout semble parfaitement se passer pour la petite famille, comme l'actrice l'a encore montré il y a quelques jours de cela sur son compte Instagram.

Oreilles de Minnie et selfie devant le château de la Belle au Bois Dormant

Très active, Mélanie Maudran n'hésite pas à partager des moments de vie avec ses fans, elle qui est suivie par plus de 34 000 abonnés sur la plateforme. Le week-end dernier, elle s'est rendue à Disneyland Paris avec son mari et ses deux enfants et elle a partagé plusieurs photos de cette journée si spéciale. "MAGIQUE", écrit-elle simplement, après avoir remercié le célèbre parc d'attractions pour la visite. Sur les photos, on la voit avec des oreilles de Minnie sur la tête, prendre la pose avec ses garçons avant de s'essayer à une attraction en famille, pour le plus grand plaisir de Thierry Ascione, visiblement amateur de sensations fortes.