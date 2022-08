"Un mélange explosif" : Rares confidences de Mélanie Maudran sur ses fils, "fans de sport"

Tenir un rôle tous les soirs dans l'une des séries les plus regardées en France et jongler avec l'éducation de deux petits garçons de moins de dix ans... C'est le pari que s'est lancé l'actrice Mélanie Maudran : depuis 2018, elle a en effet rejoint le casting de la série Un Si Grand Soleil, une série qu'elle tourne à Montpellier tout en s'occupant de ses deux fils, Tom, 8 ans, et Léo, 6 ans.

Deux petits garçons qui semblent pleins d'énergie mais qui peuvent aussi compter sur leur papa, l'ancien tennisman Thierry Ascione. Marié avec l'actrice depuis 2010, le sportif a en effet déménagé dans le sud de la France pour la suivre et garder leur famille aussi soudée qu'elle l'est aujourd'hui, malgré ses différentes académies de tennis. Et les deux petits garçons en sont très heureux, eux qui ressemblent autant à leur père qu'à leur mère, selon ce qu'elle a confié au magazine Nous Deux.

Les qualifiant de "mélange explosif", elle a expliqué que "leur passion depuis tout petit, c'est le sport". Les chiens ne font décidément pas des chats ! "Ils sont très énergiques. Mais ont ce petit grain qui me laisse penser qu'il y a de l'artistique en eux. Ce qui prédomine aujourd'hui, c'est le sport dans lequel ils baignent tout le temps, car ils passent plus de temps avec leur papa dans ses académies de tennis qu'avec moi sur les plateaux de tournage", a-t-elle cependant nuancé.