Mélanie Maudran, changement de vie pour Un si grand soleil : confidences sur son "aventure familiale"

Mélanie Maudran a un emploi du temps bien rempli. En plus de jouer Claire dans Un si grand soleil, la belle actrice de 41 ans a intégré le casting de Sections de recherches. Interrogée par Télé 2 Semaines, elle s'est confiée sur ce nouveau projet mais aussi, sur sa famille.

La vie de Mélanie Maudran a changé en 2018. Cette année-là, le public l'a retrouvée dans la série de France 2 Un si grand soleil. Le tournage se déroule à Montpellier et, hors de question pour elle de faire des allers-retours Paris/Montpellier, notamment parce qu'elle a une vie de famille. L'actrice est en effet mariée à l'ancien tennisman Thierry Ascione. Ensemble, ils ont eu deux garçons : Tom et Léo, nés en 2014 et 2015. Et il fallait que ses deux merveilles aient un équilibre. Son époux et elle ont donc pris la décision de déménager dans le sud de la France. "Ma préoccupation principale concernait ma famille. Etre l'un des protagonistes d'une série quotidienne demande un tel engagement et une telle implication qu'il fallait que je sois certaine que ce soit compatible avec ma vie privée. D'autant que mes enfants étaient tous petits quand j'ai commencé. De ce fait, dans un premier temps, j'ai embarqué tout le monde à Montpellier. C'était une véritable aventure familiale", a-t-elle expliqué.

Mélanie Maudran a également évoqué son arrivée dans Sections de recherches. Si elle appréhendait un peu l'accueil, elle a été très bien reçue, notamment par Fabienne Carat, également fraîchement arrivée. "Je ne la connaissais pas mais elle est devenue une amie", a-t-elle déclaré. Toutes deux avaient un point commun : être le personnage principal d'une série à succès. La belle brune de 41 ans a joué le rôle de Samia dans Plus belle la vie de 2005 à 2020. "Fabienne, c'est une championne. Elle a quinze ans d'expérience derrière elle et récolte aujourd'hui le fruit de son travail. On a en commun une même implication et sans doute une rigueur", a-t-elle conclu.

