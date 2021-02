Mélanie Maudran et son mari : cette passion qu'ils partagent avec leurs fils

Section de recherches est de retour pour sa saison 14 avec Fabienne Carat mais pas que. Mélanie Maudran a aussi rejoint le casting. La star d'Un si grand soleil multiplie les opportunités. Et si tout va bien dans sa vie professionnelle, en amour aussi. Elle s'est confiée à Télé Loisirs.

Les choses sont claires pour la comédienne de 41 ans, c'est sa famille sa priorité. Mariée depuis 2010 à l'ancien joueur de tennis Thierry Ascione, elle est maman de deux adorables garçons : Tom et Léo, nés en 2014 et 2015. Avec son mari, elle partage l'amour du tennis et ce sport est devenu une vraie passion familiale. "Pendant des années, je n'ai pas joué du tout. Et puis mon mari en mange assez dans l'année pour que je n'en rajoute pas. Mais nos petits garçons commencent à jouer, pour le plaisir. Alors, récemment, j'ai retapé la balle avec eux. C'est vraiment super de pouvoir partager ça avec eux, de les voir s'éveiller au plaisir de jouer mais aussi au plaisir de gagner. C'est vraiment super rigolo", déclare-t-elle à nos confrères.

Pour autant, la comédienne et son mari (enfin surtout son mari) n'aimeraient pas que les enfants deviennent professionnels. Mélanie Maudran préférerait aussi que ses garçons ne suivent pas ses traces. Elle explique : "Mon mari serait dégoûté qu'ils soient joueurs de tennis et moi qu'ils soient acteurs. (...) Après, mon époux comme moi connaissons mieux que quiconque l'envers du décor du sport de haut niveau, surtout un sport aussi exigeant que le tennis où seuls les 100 meilleurs mondiaux gagnent véritablement leur vie, comme de mon milieu où les élus sont peu nombreux. Mais s'ils décidaient d'aller dans ces voies, forcément, nous les accompagnerons."

Il y a quelques jours, Mélanie Maudran avait posté une photo de son mari pour ses 40 ans. Sur celle-ci, Thierry Ascione recevait un doux baiser de l'un de ses fils.