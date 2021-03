Mélanie Maudran et son mari Thierry Ascione : coup de foudre inattendu et fiançailles express

Voilà déjà quatorze ans que Mélanie Maudran file le parfait amour avec son mari Thierry Ascione, un ancien sportif de haut niveau pour qui elle a eu un véritable coup de foudre. C'est en tout cas ce que la comédienne de 41 ans a laissé entendre lors d'un portrait qui lui était consacré dans le magazine Gala en 2019. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", avait-elle confié. L'une des nouvelles recrues de Section de recherches (TF1) faisait alors référence au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy auquel elle a assisté, ainsi que Therry Ascione.

À cette époque, l'ex-joueur professionnel s'est retrouvé blessé et contraint à suivre le match depuis les gradins. L'occasion alors pour lui de faire la rencontre de Mélanie Maudran. Tout est ensuite allé très vite entre eux ! En effet, trois semaines après leur première discussion, Thierry Ascione a demandé la comédienne en mariage. Le mariage prendra tout de même un peu de temps à se mettre en place puisque ce n'est qu'en 2010 qu'ils se sont dit "oui", soit trois ans plus tard. Mélanie Maudran et Thierry Ascione sont par la suite devenus les parents de deux garçons, Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015).

Des naissances pour lesquelles Mélanie Maudran avait accepté de mettre sa carrière entre parenthèse, jusqu'à son retour remarqué sur le petit écran en 2018, au moment de rejoindre le casting d'Un si grand soleil (France 2). L'actrice avait alors choisi d'embarquer toute sa famille avec elle dans le Sud de la France, où ont lieu les tournages. "C'était la condition sine qua non lorsqu'on m'a proposé d'incarner Claire. Je ne voulais pas que la vie de mes enfants soit bouleversée, avec une maman présente uniquement le week-end", avait-elle confié pour Télé-Loisirs.

De son côté, Thierry Ascione a une longue carrière de tennisman derrière lui et même des victoires impressionnantes, dont une contre le grand champion mondial Rafael Nadal. C'est lors du Tournoi de Chennai en 2004 que le Français était parvenu à le dominer. Il a joué son dernier match en 2010, l'année de son mariage. Depuis, il s'est consacré à son nouveau métier de coach et a notamment travaillé avec Jo Wilfried-Tsonga.