Mélanie Maudran "beaucoup absente" : les conséquences sur ses jeunes enfants

Depuis 2018, Mélanie Maudran incarne Claire Estrela dans Un si grand soleil, sur France 2. Un personnage qui occupe une place très importante dans les intrigues. L'actrice de 43 ans doit donc tout faire pour concilier sa vie professionnelle avec sa vie de famille. Et ce n'est pas toujours simple comme elle l'a confié dans les colonnes de Télé Loisirs.

Mélanie Maudran est une femme comblée. Elle file le parfait amour avec l'ancien sportif de haut niveau Thierry Ascione. Ensemble ils ont eu deux enfants prénommés Tom (8 ans) et Léo (7 ans). De temps à autre, elle partage de rares photos en compagnie de ses merveilles. Et chaque moment passé à leurs côtés est précieux, car leur maman travaille beaucoup. "Ce n'est pas simple. J'ai quitté Montpellier pour la région niçoise, donc ma préoccupation principale est de réussir à m'organiser. J'ai l'impression de revenir à l'année du lancement en matière d'intensité, cela me demande beaucoup de force", a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé Loisirs.

Fort heureusement, les garçons de Mélanie Maudran sont grands. Leur maman a donc pu leur expliquer en détail en quoi consistait son métier. Et elle a même fait encore mieux : "Comme j'ai été beaucoup absente cette année, il est nécessaire qu'ils saisissent ce que je fais quand je ne suis pas là. Ils sont donc venus avec moi sur le tournage. On a partagé un beau moment, c'est plus concret pour eux. Ils ont trouvé ça très amusant !"

Si elle ne dévoile que rarement sa vie privée sur les réseaux sociaux, Mélanie Maudran accepte parfois d'en parler lors de ses interviews. En 2019 par exemple, elle s'était livrée sur son coup de foudre pour son mari Thierry Ascione. Tous deux ont assisté à un tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. A l'époque, l'ex-joueur professionnel s'était blessé et était donc contraint de suivre le match depuis les gradins. L'occasion alors pour lui de faire la rencontre de la belle actrice. Trois semaines après leur rencontre, elle a été demandée en mariage. Mais ce n'est qu'en 2010, soit trois ans plus tard, qu'ils se sont dit oui.