Mélanie Maudran et ses enfants : rare portrait de famille lors d'"instants précieux"

Depuis un mois, la série Un si grand soleil a récupéré sa place à l'antenne sur France 2, après trois semaines d'absence pour laisser la place à la campagne des législatives. Mais depuis quelques jours, c'est au tour des acteurs de prendre congé. Mélanie Maudran a notamment quitté Montpellier pour trouver la fraîcheur de la Bretagne. Et elle s'y épanouit en très bonne compagnie !

En effet, c'est accompagnée de son mari Thierry Ascione et de leurs deux enfants, Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015) que la comédienne prend du bon temps actuellement. Sur Instagram, elle documente discrètement son séjour et ce jeudi 28 juillet, elle a partagé une photo de vacances qui a retenu l'attention. Sur l'image, elle enlace ses deux garçons qui lui offrent un énorme câlin, preuve incontestable de tout l'amour qu'ils ont pour leur maman. Mélanie Maudran s'est contentée de légender sa publication par des émojis en forme de poussins.

Cet adorable portrait de famille a eu vite fait d'attendrir la communauté de l'interprète de Claire. "Trop chou", "Ça sent vraiment le bonheur ça", "Vous êtes beaux", "Instants précieux", "L'amour, le vrai, en une image", peut-on lire en commentaires.