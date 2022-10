Mélanie Maudran en couple avec un célèbre sportif : rencontre imprévue et mariage dans la foulée !

S'il y a une série que les Français suivent assidûment tous les soirs de la semaine, c'est bien Un si grand soleil. Le feuilleton de France 2 a petit à petit remplacé Plus belle la vie dans le coeur des téléspectateurs, qui ont appris à aimer les nombreux personnages qui composent la série basée dans la région de Montpellier. Une oeuvre dans laquelle on retrouve de nombreuses têtes bien connues, à l'image de Moïse Santamaria, Chrystelle Labaude ou encore Mélanie Maudran. Cette dernière y joue le rôle d'une infirmière en couple avec l'acteur Fabrice Deville, qui campe lui le rôle d'un avocat.

Si dans la fiction de France 2 l'actrice de 43 ans est en couple, elle l'est également dans la réalité, puisqu'elle partage la vie d'un ancien tennisman très connu. En effet, depuis plus de 12 ans désormais, Mélanie Maudran est mariée à Thierry Ascione. Bien connu des amoureux de la petite balle jaune, l'homme d'aujourd'hui 41 ans a longtemps fait partie des meilleurs joueurs français, atteingnant notamment la 81e place mondiale en 2004. Parmi ses meilleurs résultats en carrière, il a notamment atteint les huitièmes de finale à Roland-Garros en double. S'il possède une honnête carrière de joueur, il a surtout très bien su se reconvertir, devenant notamment l'entraîneur de plusieurs stars françaises, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic.

Une rencontre et une demande en mariage... 3 semaines plus tard !

Avec Mélanie Maudran, ils ont eu deux garçons, Tom et Léo, nés respectivement en 2014 et en 2015 et aujourd'hui tout semble aller pour le mieux entre les deux tourtereaux. Pourtant, rien n'était vraiment prévu entre eux, comme la comédienne l'a raconté : "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", expliquait-elle à Gala en 2019. En effet, ils se sont vus pour la première fois au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Un véritable coup de foudre, puisque seulement 3 semaines après leur première discussion, Thierry Ascione a demandé la comédienne en mariage ! Une cérémonie qui aura finalement lieu quelques années plus tard, en juillet 2010.

