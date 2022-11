Mélanie Maudran folle amoureuse de Thierry Ascione : malgré les années, leur couple toujours aussi fort

C'est l'histoire d'un couple qui, malgré les années, semble toujours aussi heureux et amoureux. Mélanie Maudran et Thierry Ascione se sont rencontrés à la fin des années 2010 et depuis tout va pour le mieux entre eux. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", expliquait la comédienne, qui a vu l'homme de sa vie pour la première fois au tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Depuis, tout va pour le mieux et ensemble, ils ont eu deux garçons, Tom et Léo, nés respectivement en 2014 et en 2015.

Si tout va bien dans leur couple, c'est également le cas dans leur vie professionnelle. Mélanie Maudran est une actrice à succès et après s'être faite connaître dans Sous le soleil sur TF1, elle est désormais une des têtes d'affiches de la quotidienne de France 2, Un si grand soleil. Dans la série basée dans la région de Montpellier, elle donne la réplique à de nombreuses têtes bien connues, comme Moïse Santamaria où Chrystelle Labaude. De son côté, Thierry Ascione a parfaitement su gérer son après-carrière sportive. Ancien tennisman de haut niveau, il est devenu par la suite l'entraîneur de plusieurs stars françaises, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic.

Un avant-après sur une belle chanson de Serge Gainsbourg

Une couple qui aime passer de bons moments ensemble et récemment, ils se sont retrouvés avec leurs deux enfants du côté de Disneyland Paris pour une belle journée en famille. Très active sur Instagram, où elle aime partager des moments de vie avec ses 34 000 abonnés, Mélanie Maudran a partagé hier deux belles photos de son couple avec quelques années d'écart. Sur la célèbre chanson Élisa de Serge Gainsbourg, on peut voir les deux tourtereaux afficher toute leur complicité sur deux magnifiques clichés en noir et blanc. Sur le premier, on peut voir que la photo a été prise il y a déjà quelques années de cela alors que la seconde semble plus actuelle (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une belle façon de célébrer son amour toujours aussi fort de la part de Mélanie Maudran, qui n'a définitivement d'yeux que pour Thierry Ascione !