Mélanie Maudran mariée à un célèbre sportif : l'actrice fête les 7 ans de leur fils Léo, qui a bien grandi !

La vie est belle pour Mélanie Maudran et elle n'hésite pas à le montrer sur les réseaux sociaux ! L'actrice de 43 ans, qui s'était faite connaître grâce à la série Sous le Soleil a su parfaitement rebondir en intégrant le casting du feuilleton hebdomadaire de France 2, Un si grand soleil. Aux côtés d'acteurs de grands talents comme Moïse Santamaria ou encore Tonya Kinzinger, la native de Rennes a su se faire une place de choix dans la série qui se passe à Montpellier. Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, c'est également le cas de sa vie sentimentale.

Depuis plus de 12 ans maintenant, Mélanie Maudran est mariée à un ancien joueur de tennis bien connu, Thierry Ascione. Avec celui qui fut après sa carrière l'entraîneur de plusieurs stars françaises, dont Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic, la comédienne semble très heureuse. "Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre", s'est-elle confiée à propos de leur rencontre, qui s'est faite lors d'un tournoi de tennis au Palais omnisports de Paris-Bercy. Ensemble, ils ont eu deux beaux enfants, Tom (né en 2014) et Léo (né en 2015). Il y a quelques semaines de cela, ils ont emmené leurs deux garçons pour une journée magique du côté de Disneyland Paris et après ce beau moment à quatre, c'était l'heure de fêter un bel évènement avec l'anniversaire du petit Léo hier.

Journée à la plage et goûter d'anniversaire pour Léo

Très active sur Instagram où elle poste régulièrement du contenu pour ses nombreux abonnés, Mélanie Maudran l'a encore fait hier pour cette journée si spéciale. Dans un premier temps, elle a publié une belle photo d'elle et Léo, à la plage, en faisant attention de cacher le visage de son fils. Un beau moment à deux qui s'est poursuivi avec une superbe fête organisée en l'honneur du petit garçon qui célèbre en ce mois de novembre ses 7 ans (toutes les vidéos sont à retrouver dans le diaporama). Sur le cliché en noir et blanc, accompagné d'une jolie musique, on peut voir Léo de dos s'avancer vers une table décorée pour l'occasion. Un ballon gonflable en forme de chiffre 7 est installé au-dessus de la table, tout comme plusieurs ballons de baudruche.

Une belle journée de fête pour Mélanie Maudran et les siens, qui ont célébré comme il se doit l'anniversaire de Léo !