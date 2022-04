"Harcelée sur mon poids" : Francesca Antoniotti (TPMP) dévoile les horribles critiques qu'elle reçoit

Le harcèlement sur les réseaux sociaux est un fléau que trop de personnes subissent. Francesca Antoniotti en fait partie. Touche pas à mon poste est revenue ce lundi 4 avril sur les critiques subies par Marlène Schiappa, aperçue au meeting d'Emmanuel Macron ce week-end. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur a fait l'objet de commentaires très négatifs sur son apparence. Un constat qui a fait bondir Francesca Antoniotti, elle-même sujette à de nombreuses attaques sur son poids : "Je suis harcelée, a-t-elle confié à Cyril Hanouna. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas sur mon Instagram 'Vous êtes trop maigre', 'Tu pèses 40 kilos, va manger !'", c'est tous les jours ! [...] J'essaye des fois de m'habiller et de mettre des trucs qui m'arrondissent un peu pour ne pas me faire insulter sur mon poids."

Francesca Antoniotti a poursuivi et dénoncé les lâches cachés derrière leurs écrans : "À un moment donné, les gens qui regardent la télé et critiquent sur les réseaux sociaux, il faut faire attention ! Nous sommes des personnes humaines, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Qui sont-ils pour juger ?" Malheureusement, l'animatrice n'est pas la seule personnalité à faire ou à avoir déjà fait face à cette situation.

La chanteuse Louane en a aussi fait les frais. Victime de grossophobie sur les réseaux sociaux après son passage aux Victoires de la musique en 2019, la maman d'Esmée avait également dénoncé le cyber-harcèlement et souligné à quel point il était primordial d'en parler : "C'est très très important de ne pas rester dans son coin face à ça. Et il faut aussi se rappeler que les gens qui cyber-harcèlent n'ont rien d'autre à faire. Je pense que la carapace, face aux commentaires négatifs qui ne sont pas constructifs, se fait naturellement. On se rend compte que les gens qui sont derrière leurs écrans, à partir du moment où ils sont face à toi, ils ne disent plus rien" avait-elle déclaré à Oh My Mag. Trois ans plus tard, malgré les dénonciations et les condamnations prononcées à l'encontre de certains auteurs, les mots font toujours des victimes...