"Hors de prix", "immonde" : Giovanni Castaldi passe un gros coup de gueule pendant que Carine Galli vit un moment unique

Il y a des jours où l'on se dit qu'on aurait mieux fait de rester chez soi et c'est certainement ce qu'a dû se dire Giovanni Castaldi mercredi 1er février. Le fils de Jean-Pierre Castaldi a su parfaitement mener sa barque, lui qui est un amoureux de sport depuis des années, il est désormais consultant, spécialisé dans le football, pour La chaîne L'équipe. Un média au sein duquel il a pu rencontrer celle qui partage sa vie aujourd'hui, Carine Galli. Avec la belle blonde de 36 ans, tout se passe à merveille et ils s'offrent régulièrement de belles escapades dans les plus beaux endroits de France.

Malgré la belle vie qu'il mène, Giovanni Castaldi a des choses qui l'agacent et il l'a fait savoir sur Instagram. Dans sa story , le demi-frère de Benjamin Castaldi a partagé sa frustration après un message reçu de la part de la SNCF pour lui indiquer que le service de restauration ne serait pas disponible. "Cool de recevoir ça maintenant pour un train qui part à 12h46. Après, c'est hors de prix et immonde donc pas de regret", fustige le journaliste de 32 ans, visiblement très remonté (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Carine Galli, une amoureuse des chiens

Si Giovanni Castaldi passe une mauvaise journée, sa compagne s'éclate dans la station de ski Les Contamines-Montjoie, comme elle l'a montré dans sa story sur Instagram. Partie seule, elle a pu profiter du cadre magnifique dont dispose la station, mais également des activités puisqu'elle est allée faire un tour en chiens de traîneau. Un moment magique qu'elle a immortalisé en vidéo, ajoutant un "Wow" pour montrer son émerveillement.

Un séjour qui s'est achevé et Carine Galli a pu rentrer chez elle pour retrouver le deuxième amour de sa vie, son chien Dodu, un énorme chow chow dont elle est très proche. Pour rentrer, elle a également pris un train et comme son compagnon, la journaliste a visiblement une dent contre eux. "Le monsieur de la SNCF qui se félicite pendant 5 minutes, en parlant dans le micro, car le train arrive à l'heure ! Ça devrait être la normalité, mais c'est tellement exceptionnel qu'il en fait des caisses !!!", s'insurge la grande blonde, qui partage la colère de Giovanni Castaldi sur ce point.