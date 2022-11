"Il a même dessiné l'objet..." : Disparition de Delphine Jubillar, ses lunettes interpellent

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son corps n'a pas été retrouvé et cela laisse ses proches dans le plus total désarroi, elle qui est mère de deux jeunes enfants, Louis et Elyah. Deux années que l'enquête avance non sans difficulté, tandis que le mari, Cédric est en détention provisoire pour meurtre par conjoint depuis le mois de juin 2021. Un élément de cette affaire sans scène de crime suscite bien des questions : les lunettes de l'infirmière du Tarn. Dans le livre Delphine Jubillar, une disparition - enquête au coeur d'un fait-divers (éditions du Rocher) de la journaliste Valentine Arama, on peut en voir toute l'importance.

Auditionné à plusieurs reprises, Louis, fils aîné des Jubillar, était avec sa mère lors de la dernière soirée où elle a été vue vivante. Rituel qu'elle partageait avec son cher garçon, elle regardait en cette nuit de décembre l'émission La France a un incroyable talent et portait donc ses lunettes, ce que l'enfant a assuré devant les enquêteurs. Il a même dessiné l'objet sur papier, indiquant toutefois une fissure sur la monture.

Les lunettes ont été retrouvées cassées par les autorités le 24 décembre, posées sur la table de la cuisine. L'une des branches amovibles manquantes se trouvait elle sous le canapé. "Un point qui interpelle, dans la mesure où il existe des photos de Delphine la veille, sur lesquelles elle porte ces fameuses lunettes. Elles sont peut-être abîmées comme le suggère Louis, mais elles se sont en tout cas pas cassées à ce moment-là. Pour l'accusation, le fait que la paire ait été retrouvée brisée en deux parties pourraient être une preuve qu'une dispute a bien éclaté", précise l'ouvrage.

Une "force extérieure"

Si l'époux de Delphine Jubillar avait clamé aux gendarmes que cette paire était déjà très vieille et usée, Le Parisien avait obtenu des détails des analyses des lunettes qui prouvent qu'une force extérieure les a brisées. "Les examens et essais réalisés permettent de conclure que les dommages observés sur la paire de lunettes de Delphine Jubillar sont la conséquence d'efforts dynamiques (...) Les efforts ont été appliqués de l'extérieur vers l'intérieur", écrivent les experts de la DGA (Direction générale de l'Armement). De quoi renforcer l'idée qu'une dispute violente a éclaté ce soir-là. D'ailleurs, Louis a entendu ses parents s'écharper, tandis que les voisines ont entendu des cris.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.