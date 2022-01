Disparition de Delphine Jubillar : le mystère des lunettes cassées, l'explication de Cédric

Le 26 novembre 2021, le fils aîné deDelphine Jubillar avouait aux enquêteurs avoir entendu une violente dispute entre ses parents la nuit du 15 au 16 décembre 2020, dernière soirée où il a aperçu sa maman en vie. Si Cédric Jubillar a de son côté toujours nié s'être disputé avec son épouse ce soir-là, un autre détail troublant a cependant attiré l'attention des gendarmes : une paire de lunettes que portait régulièrement l'infirmière d'Albi a été retrouvée complètement cassée dans leur maison de Cagnac-Les-Mines.

Ces lunettes ont d'ailleurs été portées par Delphine lorsqu'elle regardait l'émission La France a un incroyable talent avec son fils, quelques heures seulement avant sa troublante disparition. Selon Le Parisien, "les juges, elles, se demandent si la dispute décrite par Louis n'expliquerait pas pourquoi les enquêteurs ont retrouvé les lunettes de Delphine, qu'elle portait ce soir-là en regardant la télé, désolidarisées avec une branche sous le canapé et le reste posé sur une table...". "Elles étaient déjà cassées depuis un moment" se serait justifié le peintre-plaquiste de 34 ans, actuellement incarcéré à la prison de Toulouse-Seysses et mis en examen pour "meurtre par conjoint".

Pour rappel, le fils aîné du couple Jubillar a confié avoir vu ses parents se disputer la nuit précédant la disparition de sa maman. "Je me souviens qu'ils se poussaient, je les ai vus, parce qu'en fait j'étais descendu de mon lit, la porte était un petit peu ouverte et je regardais (...) Ils se poussaient avec les deux bras, une fois papa et une fois maman." avait-t-il déclaré face aux gendarmes.

Deux voisines du couple Jubillar ont également indiqué aux enquêteurs avoir entendu, dès 23h07, "des cris stridents et de détresse qui les ont interpellées avant de s'arrêter dans la nuit". Ce soir-là, elles disent aussi avoir entendu les chiens du couple Jubillar aboyer "très bruyamment".

Considéré comme le suspect numéro un dans cette affaire, le mari de Delphine Jubillar - de nouveau en couple avec Séverine depuis avril 2021 - clame toujours son innocence et nie toute implication dans la disparition de l'infirmière d'Albi.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.