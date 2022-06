Disparition de Delphine Jubillar : le sort de ses enfants révélé après une nouvelle audience !

En disparaissant brutalement dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillar laisse deux enfants sans maman : Louis, 7 ans et demi, et Elyah, 3 ans. Deux petits qui sont au coeur d'une enquête complexe où sans aucun aveu ni scène de crime depuis un an et demi. Toutefois, leur père, Cédric Jubillar, est considéré comme le suspect principal, lui qui était en procédure de divorce de la Tarnaise. Sa détention provisoire pour homicide par conjoint a été reconduite pour six mois supplémentaires. Cela fait donc un an que les deux enfants sont sans leurs parents. La justice vient d'organiser une nouvelle audience pour statuer de leur sort, rapporte La Dépêche du Midi.

Le 16 juin 2022, une audience devant le juge des enfants s'est tenue ce jeudi 16 juin, à Albi. L'objectif de cette séance à laquelle Cédric Jubillar a assisté en quittant de façon éphémère la maison d'arrêt de Seysses était de renouveler le placement du garçon, Louis, et de la fille, Elyah du couple Jubillar. Les autorités judiciaires ont décidé de les laisser auprès de la soeur de l'infirmière, Stéphanie, et son mari - ils étaient présents lors de l'audience. Elles se satisfont de l'environnement dans lequel les deux enfants se trouvent depuis la disparition de leur mère, choyés par leur tante et leur oncle. L'aîné Louis a dû, au regard des circonstances, répondre aux questions de la justice, puisqu'il est un témoin visuel de l'ultime soirée de sa mère, passée dans leur maison. Il avait notamment décrit une scène de dispute entre ses parents.

De nouvelles recherches sont prévues pour trouver le corps de la trentenaire de Cagnac-les-Mines tandis que son mari, qui a fait appel de la poursuite de sa détention, conteste toujours les accusations. Les proches de Delphine née Aussaguel continuent de se battre pour que la vérité éclate sur ce dossier et un message déchirant appelait à ce que les enfants de Delphine puissent savoir enfin ce qui est arrivé à leur maman. "Louis très affecté par la disparition de sa maman. Louis est en très grande souffrance. Pauvre petit bébé, si seulement cette nuit là n'avait jamais existé... Nous savons que tu es bien entouré, chez ta tatie d'amour, avec tes tontons, mais rien ne remplacera ta maman. Elle était ton rayon de soleil. Tu es privé à jamais de ses câlins, de son odeur, de sa voix, de ses bisous", avaient écrit les amies de "Delph" sur Facebook.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.