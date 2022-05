Affaire Jubillar : Le déchirant message d'une proche de Delphine, des images bouleversantes

Malgré le temps qui épuise l'entourage de Delphine Jubillar, il reste plus motivé à préserver la mémoire de l'infirmière et à aider les forces de l'ordre et la justice dans le travail d'enquête, ils ont ainsi témoigné devant la justice en avril dernier. La priorité est de bien s'occuper de ses enfants. C'est la soeur de la victime qui en a la garde, Stéphanie, en tant que "tiers de confiance", sur décision de la juge des enfants. Louis et d'Elyah voient aussi leur grand-mère paternelle, qui dispose d'un droit d'hébergement le mardi soir et un week-end sur deux et le frère de Delphine Jubillar à raison d'un week-end par mois.

Adorée par ses amis et sa famille, Delphine Jubillar est toujours décrite comme une personne solaire et dévouée. Elle pâtissait toutefois depuis ces dernières années de sa vie de couple et de famille avec Cédric Jubillar, dont elle s'apprêtait à divorcer. Elle avait rencontré l'été avant sa disparition un autre homme, un professeur de piano qui espérait officialiser leur relation après les fêtes de fin d'année 2020.

À l'heure actuelle, Cédric Jubillar est incarcéré pour homicide par conjoint. Le mandat de dépôt à son encontre expire toutefois le 18 juin prochain. Il ne peut donc pas rester en détention provisoire au-delà sans un débat devant le juge des libertés. Le dossier du peintre-plaquiste de 34 ans a été récemment alourdi par l'expertise des lunettes cassées que portait sa femme le dernier soir où elle a été vue et l'analyse psychiatrique de celui qui est considéré comme le coupable idéal.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.