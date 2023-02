"Il est immense !" : Anne-Sophie Lapix impressionnée par un interlocuteur de taille, les internautes épatés !

La carrière d'Anne-Sophie Lapix ferait rougir n'importe quel journaliste. Après avoir fait ses armes sur plein de chaînes différentes, la présentatrice est aujourd'hui aux commandes du 20h de France 2 et ce, depuis 2017. Habituée à interviewer plein de personnalités différentes venant de tous les domaines, la jolie blonde de 50 ans n'a pas pour habitude de se laisser impressionner. Mais récemment, elle a été reçue dans les bureaux de Vitali Klitschko, actuel maire de Kiev et s'est montré particulièrement intimidée...

Il faut dire que l'homme est un colosse de plus de deux mètres de haut, ancien champion de boxe catégorie poids lourds qui plus est... La mère de famille l'a bien compris, on ne plaisante pas avec Vitali ! Sur son compte Instagram, la journaliste a d'ailleurs posté un court extrait de l'interview qui sera diffusée dans le journal de 20h de France 2, le jeudi 16 février 2023. "Jeudi, le 20h est en direct de Kyiv avec son maire, le (très grand) Vitali Klitschko !", a-t-elle légendé son post. Sur la vidéo, on peut apercevoir la cinquantenaire lors de sa première rencontre avec son interlocuteur. Alors que le colosse franchit la porte et entre dans la pièce, la journaliste plisse les yeux et prend alors un air timide et très impressionnée avant de se présenter à l'homme.