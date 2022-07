Anne-Sophie Lapix maman : photo exceptionnelle de son fils Aurélien, un blondinet comme elle !

Anne-Sophie Lapix a beau être une personnalité publique très connue, grâce à sa présence au quotidien au Journal de 20h de France 2, elle fait preuve d'une discrétion absolue lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie personnelle. On sait toutefois que la journaliste de 50 ans a eu deux enfants, son aîné Esteban né en 2002 et qui a récemment célébré ses 20 ans, et son cadet Aurélien, né en 2005. Justement, ce dernier était au coeur de la publication Instagram de sa mère ce mardi 26 juillet. Et pour cause, il s'agit de la date de son anniversaire.

"17 ans... Ce n'est pas sérieux", a écrit Anne-Sophie Lapix en légende d'une photo du jeune Aurélien. Difficile toutefois de savoir à quoi il ressemble véritablement aujourd'hui car elle a pris soin de partager un cliché datant de plusieurs années, à une époque où Aurélien était encore un jeune garçon. Il a à coup sûr hérité des gênes de sa maman, et plus particulièrement de sa chevelure blonde.

Les internautes ont en tout cas été ravis qu'elle dévoile sa bouille, comme elle le fait très rarement. "Un petit blondinet comme sa maman qui devient grand!", "Trop mimi votre fils", "Vraiment magnifique", peut-on lire dans son fil de commentaires.