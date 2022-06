Anne-Sophie Lapix : Rares et adorables photos de son fils Esteban, son "soleil" de 20 ans !

Mariée avec l'influent publicitaire Arthur Sadoun depuis bientôt douze ans, Anne-Sophie Lapix (50 ans) a eu deux enfants d'une précédente relation. Esteban est donc le premier des deux garçons de l'animatrice du journal de 20h, le deuxième est né en 2006.

C'est en 2015 que la journaliste native de Saint-Jean-de-Luz avait abordé ses enfants, dans une interview pour Télé-Loisirs : "Je les vois une heure le matin et une heure le soir. J'ai refusé des propositions, comme une interview matinale, pour maintenir ce lien avec eux. Mes enfants passent avant tout. J'ai été élevée par ma mère et j'essaie de leur offrir la même chose. (...) Je les élève avec une seule méthode : le chantage ! Il n'y a que ça qui marche. Mes fils, dont l'aîné est un ado, ne sont pas très sages, mais ils respectent mon autorité. C'est déjà pas mal ! Je suis assez ferme, mais on plaisante énormément, l'autodérision est essentielle, cela sauve de tout." Au regard des photos, elle a élevé un jeune homme au sourire ravageur, on imagine que le second est tout autant rayonnant, comme leur célèbre maman !

L'anniversaire de son fils marque un moment heureux dans la vie d'Anne-Sophie Lapix, dont l'année 2022 n'a pas manqué d'intensité sur le plan professionnel avec les présidentielles notamment. Durant cette période, elle a connu des difficultés en raison des critiques virulentes notamment venues du camp de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Le mouvement d'extrême-droite avait clairement exprimé son refus de la voir animer le débat de l'entre-deux-tours. Il a finalement été animé par sa collègue Léa Salamé et la figure de TF1 Gilles Bouleau.