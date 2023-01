"Il est meilleur en foot..." : le tacle d'un investisseur de Qui veut être mon associé sur Blaise Matuidi !

La carrière d'un footballeur est plutôt courte, la plupart prenant leur retraite avant 40 ans et après ça il faut bien trouver une suite à sa vie professionnelle. Depuis plusieurs années, les stars du sport se sont pris d'affection pour l'entrepreunariat et plusieurs d'entre eux semblent même assez doués dans le domaine. Gerard Piqué, l'ex de Shakira, est un businessman reconnu et qui multiplie les projets depuis plusieurs années maintenant. À un degré moindre, on trouve Blaise Matuidi, l'ancien joueur de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, qui semble également très intéressé par le sujet.

Pour preuve, il était l'invité de marque de l'émission Qui veut être mon associé, qui vient de lancer sa troisième saison sur M6. Un passage plutôt mitigé pour l'ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic, qui était pourtant venu avec les meilleures intentions. "Je m'intéresse à l'entrepreneuriat depuis mes années au Paris Saint-Germain. J'avais cette envie de m'ouvrir l'esprit, de découvrir autre chose que le monde du sport, que le football", avait-il expliqué dans l'émission. Pourtant, rien n'y a fait et Blaise Matuidi est reparti sans avoir investi dans aucun projet qui lui ont été présentés. Une expérience certainement enrichissante pour le mari d'Isabelle, mais qui n'a pas été appréciée de la même manière par tout le monde.

Il débute dans ce registre, il faut dire ce qui est

Personnage principal de cette troisième saison, Jean-Pierre Nadir était l'invité de l'émission La scène culture, sur France Bleu et il a donné son avis sur la prestation de Blaise Matuidi. "Il débute dans ce registre, il faut dire ce qui est. Je pense qu'il est meilleur en foot qu'il ne l'est en investissement pour l'heure", a lancé le fondateur de Fairmoove.fr. Un petit tacle assez inattendu, mais l'homme d'affaires de 57 ans s'est ensuite montré bien plus positif. "Je pense qu'il va progresser très vite, car c'est un garçon qui m'a fait très bonne impression très vite, on sent quelqu'un d'intelligent, même s'il est réservé. (...) C'est un très gros travailleur et je pense que ce sera un très bon investisseur", assure-t-il.

Tancé par Jean-Pierre Nadir pour son passage dans Qui veut être mon associé, Blaise Matuidi a encore un long chemin avant de devenir un entrepreneur d'expérience, mais avec sa force de caractère, rien ne semble impossible pour lui !