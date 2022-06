"Il est merveilleux" : Valérie Karsenti attendrie à l'évocation de son compagnon, ex-star de Plus belle la vie

Le 22 juin prochain, Valérie Karsenti sera de retour dans les salles obscures. La comédienne est à l'affiche de la comédie L'Homme parfait de Xavier Durringer, aux côtés de Didier Bourdon et Pierre-François Martin-Laval entre autres. Ce dernier interprète un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Mais surtout, il répond à toutes les attentes du personnage de Valérie Karsenti, au bord du surmenage, en s'occupant de l'entretien de la maison, des enfants, et plus encore...

À l'approche de la sortie du film, la star de Scènes de ménages était invitée à en faire la promotion ce mardi 14 juin 2022 dans Télématin. Et force est de constater que le titre du long-métrage, L'Homme parfait, a donné quelques idées à Thomas Sotto et Julia Vignali. Le duo d'animateurs a notamment voulu savoir qui Valérie Karsenti pouvait bien trouver de parfait. Ainsi, ils lui ont montré quelques photos d'acteurs, dont celle de Brad Pitt qu'elle a trouvé "parfaitement sublime", mais aussi celle de son partenaire de jeu sur M6 Frédéric Bouraly. "Quelle gentillesse. C'est un partenaire de rêve. J'ai beaucoup de chance, j'aime les hommes bons", a-t-elle déclaré.

Celui qu'elle aime, c'est surtout François Feroleto, son compagnon et père de ses deux enfants Léon, né en 2002, et Chaïm en 2006. "Oh mon amour !", a-t-elle lâché spontanément en découvrant sa photo dans Télématin "Ça c'est votre mari, le vrai. Il est parfait celui-là ?", lui a demandé Julia Vignali. "Il est pas mal. Il n'est pas parfait mais il est merveilleux. Merveilleux, c'est mieux que parfait", a-t-elle confié, précisant vouloir "le garder", comme elle le fait depuis déjà 22 ans.

Rappelons qu'avec François Feroleto, Valérie Karsenti partage sa passion pour la comédie. L'acteur de 52 ans a par exemple incarné le rôle de Bruno Basini dans Plus Belle La Vie entre 2008 et 2009. Il a aussi été vu au casting de PJ, série policière de France 2, en 2005. Plus récemment, il a retrouvé sa moitié à la télévision lorsqu'il est apparu en tant que personnage secondaire dans Scènes de ménages. Il donnait alors la réplique à sa compagne et Frédéric Bouraly.