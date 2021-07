François Feroleto : Avec quelle star de Scènes de ménages est-il en couple ?

Depuis presque trente ans, François Feroleto s'illustre en tant qu'acteur, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Une passion qui lui a permis de rencontrer l'amour. En effet, l'acteur italien de 51 ans est un homme amoureux d'une femme qui, elle aussi, est très familière avec les plateaux de tournage. Elle est même l'une des vedettes de la pastille humoristique Scènes de ménages (M6). Il s'agit de Valérie Karsenti, laquelle incarne l'incontournable Liliane qui est en couple avec José (joué par Frédéric Bouraly).

Entre François Feroleto et Valérie Karsenti c'est une affaire qui roule depuis un bon moment maintenant. Les deux comédiens se sont rencontrés au début des années 2000 grâce au théâtre. Un amour pour la scène qui les a d'ailleurs réunis en 2010 dans la pièce Grand Écart de Stephen Belber avec également Thierry Lhermitte. En 2020, François Feroleto a également eu l'opportunité de donner la réplique à sa compagne dans Scènes de ménages. Il incarnait alors le professeur de chinois de Liliane et José.

Par ailleurs, le couple a eu deux enfants, Léon est né en 2002, Chaïm en 2006. Ensemble, ils ont même envisagé l'adoption avant de renoncer. D'ordinaire très discrète sur son idylle avec François Feroleto, Valérie Karsenti avait accepté de se confier à ce sujet dans les pages de Télé Star en 2017. "C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop", avait-elle avoué. Lors de cette même interview, Valérie Karsenti reconnaissait que, sans François Feroleto, elle n'aurait peut-être jamais voulu devenir mère. "Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a dix-huit ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu", déclarait-elle.