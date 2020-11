Valérie Karsenti (Scènes de ménages) en couple : son compagnon au casting, photo ensemble

Depuis 2009, Scènes de Ménages fait le bonheur des téléspectateurs de M6. Ils se plaisent à suivre le quotidien des couples Huguette et Raymond, Liliane et José ou Emma et Fabien. Et de temps à autre, ils découvrent des invités d'exception. L'un des derniers guest sur le plateau de tournage devrait d'ailleurs ravir le public.

Malgré la crise sanitaire et le deuxième confinement, effectif depuis le 30 octobre dernier, les productions continuent à tourner les émissions télévisées ou séries. Les acteurs de Scènes de ménages ont donc le plaisir de se retrouver et de rire ensemble, toujours en respectant certaines mesures. Mardi 3 novembre, Frédéric Bouraly (José) et Valérie Karsenti (Liliane) étaient en studio pour mettre en boîte un nouvel épisode. Et ils ont eu le plaisir d'accueillir... le compagnon de l'actrice de 52 ans.

François Feroleto fera en effet partie de l'un des "sketchs" du couple de la série. Une nouvelle annoncée par Frédéric Bouraly sur Twitter. "Tournage sur @scenesdemenage avec le formidable François Feroleto... Le vrai mari de Valérie ! Une bouffée d'air frais en ces temps obscurs. Quel plaisir !", a-t-il écrit en légende d'une photo de Valérie Karsenti, son véritable amoureux et lui, tout sourire sur le plateau.