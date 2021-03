Valérie Karsenti : Pourquoi elle a renoncé à adopter un enfant avec François Feroleto

Valérie Karsenti est une femme, une actrice et une maman épanouie. Elle vit une jolie idylle en toute discrétion avec le comédien François Feroleto et a accueilli, avec lui, deux enfants. Léon est né en 2002, Chaïm en 2006. Tous les mois, la petite famille s'accorde un temps de pose en allant vadrouiller à Trouville... l'équilibre idéal pour que chacun grandisse, évolue, entouré d'amour. Mais cette dynamique aurait bien pu être différente. Le couple a songé, un temps, à adopter un bébé.

C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant

En 2017, alors qu'elle était à l'affiche du téléfilm L'Ecole buissonnière de Nicolas Vanier, Valérie Karsenti révélait effectivement qu'elle avait songé à agrandir la famille. "C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Télé Star. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop." La maternité n'avait jamais été un besoin viscéral pour l'actrice, qui avouait avoir voulu un enfant par amour pour son homme.

Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme

"Il y a des femmes épanouies sans enfants, comme il y a des femmes qui ne le sont absolument pas, précisait-elle. En tant que féministe, je revendique le fait d'être une femme complète sans avoir à enfanter ! Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a dix-huit ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu."

Valérie Karsenti et François Feroleto se sont rencontrés entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 grâce à leur passion commune pour le théâtre. Ils ont même joué ensemble, sur les planches en 2010, dans la pièce Grand Ecart de Stephen Belber. "A 20 ans, j'ai débarqué gare de Lyon avec l'adresse du Cours Florent en poche, se souvenait l'acteur auprès de Paris Match. J'avais trois sous pour me louer une chambre de bonne. J'ai enchaîné la traditionnelle litanie des petits boulots pour survivre : déménageur, coursier, démonstrateur de fers à repasser, vendeur de sauces à salade et j'en passe..." Cette décision, à bien des niveaux, a bouleversé sa vie pour toujours.

Retrouvez Valérie Karsenti dans Disparition inquiétante, le 24 mars 202 sur France 2.