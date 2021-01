Valérie Karsenti : Qui est son mari, le charmant François Feroleto ?

A 52 ans, Valérie Karsenti traverse une belle période de sa vie. Elle cartonne dans la populaire série comique Scènes de ménages sur M6 et vit une histoire d'amour avec un charmant comédien, François Feroleto. Découvrez-en plus sur celui qui fait battre son coeur.

Discrète sur sa vie privée, Valérie Karsenti est plutôt du genre à éviter les mondanités pour vivre sa romance loin des projecteurs. Toutefois, en 2018, elle acceptait d'en dire un peu plus son couple à Paris Match. On découvrait alors qu'elle avait fait la rencontre de François Feroleto entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 par le biais du théâtre. L'acteur est né le 17 août 1969 à Montreux, en Suisse, d'un père italien et d'une mère d'origine allemande. Fils de restaurateurs, lui-même avait un temps choisi cette voie alors qu'il aurait aimé être athlète mais n'était pas assez bon. Finalement, grâce à une ex-compagne comédienne, il découvre le théâtre. "A 20 ans, j'ai débarqué gare de Lyon avec l'adresse du Cours Florent en poche. J'avais trois sous pour me louer une chambre de bonne. J'ai enchaîné la traditionnelle litanie des petits boulots pour survivre : déménageur, coursier, démonstrateur de fers à repasser, vendeur de sauces à salade et j'en passe...", confiait-il à Match.

En 1991, François Feroleto monte sur scène et et ne quittera jamais plus les planches, jouant dans presque une vingtaine de pièces ; dont sa dernière en date, Trahisons, en 2018. En 2010, il donnait d'ailleurs la réplique à son amoureuse dans Grand Ecart. Mais, à l'instar de Valérie Karsenti, il aime jongler avec les genres et se tourne aussi vers le petit écran. Il apparait dans plusieurs séries populaires comme Quai n°1, Julie Lescaut puis PJ dans laquelle il jouera en 2005 et 2009. Puis, par la suite, on le verra dans Plus Belle La Vie, Meurtres à Aix-en-Provence, Nina, Alice Nevers, La Stagiaire ou encore Balthazar... Il a aussi fait une petite apparition dans Scènes de ménages, pour jouer un prof de chinois. Quant au cinéma, ses rôles sont moins réguliers mais il y a fait son apparition dès 1994 dans La Reine Margot de Patrice Chéreau. En 2020, il était attendu dans Des hommes de Lucas Belvaux.

Valérie Karsenti et François Feroleto sont les heureux parents de deux enfants : Chaïm (né en 2006) et Léon (né en 2002). La petite famille aime se retrouver et a même un rituel : celui de s'offrir une virée à Trouville une fois par mois. Et puis les deux enfants peuvent aussi aller déguster des crêpes dans le restaurant de leur papa, La Girafe qu'il a ouvert dans les Hauts-de-Seine.