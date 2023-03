"Il fallait peut-être pas que je le dise..." : Cindy Lopes draguée par la femme d'un célèbre animateur, elle lâche une bombe !

En 2009, les téléspectateurs découvraient la pulpeuse Cindy Lopes dans la saison 3 de Secret Story. Après avoir atteint la finale de la célèbre émission, elle s'est finalement fait voler la vedette par Émilie Nef Naf, grande gagnante de cette saison. Aujourd'hui retirée de la télévision, elle continue cependant d'accorder occasionnellement des interviews, comme ce jeudi 23 mars 2023 où elle était conviée sur le plateau de Chez Jordan, sur C8. Et le moins que l'on puisse dire c'est que celle qui est désormais maman de deux enfants, Raphaël (5 ans) et Stella (3 ans), n'a rien perdu du franc-parler qu'on lui connaît...

Sans filtre, Cindy Lopes est revenue sur sa participation à Secret Story et son fameux secret. À l'époque, la jolie blonde devait en effet dissimuler le fait qu'elle est bisexuelle. "J'ai gardé mon secret jusqu'à la fin, je n'aime pas perdre ! D'ailleurs c'est grâce à la dernière femme de Benjamin Castaldi (Aurore Aleman, ndlr) que j'ai eu ce secret, qui me va très bien d'ailleurs", a-t-elle révélé dans un premier temps avant de lâcher une véritable bombe. "Parce que bon, c'est vrai qu'on s'est un peu dragouillé pendant le casting, ça s'est vu sur les caméras et...", a-t-elle balancé avant d'être coupée par un Jordan De Luxe choqué. "Dragouillé avec qui ?!", a-t-il demandé bouche bée. "Mais avec Aurore ! On s'est toutes les deux titillées, elle m'a draguée aussi ! Depuis, elle est en couple avec Benjamin Castaldi mais à l'époque...", a-t-elle assuré le sourire aux lèvres.

Elle m'a probablement draguée pour l'émission

Sous le choc, Jordan De Luxe n'a pas manqué de faire part de sa surprise. "C'est quoi cette histoire encore...", a-t-il soufflé au comble de l'étonnement. C'est alors qu'après un petit silence de malaise, Cindy Lopes a réalisé qu'elle venait de dévoiler une info très (trop ?) croustillante. "Ah m*erde, il fallait peut-être pas que je le dise en fait...", s'est-t-elle demandé en se touchant les mains.

Rapidement, celle qui a été lâchée par le père de ses enfants s'est empressé d'apporter quelques précisions. "Elle m'a probablement draguée pour l'émission... ou pas, je ne sais pas. Mais qu'importe, en tout cas c'est grâce à elle que j'ai eu ce secret", a-t-elle conclu avant d'ajouter ne pas savoir si Benjamin Castaldi est au courant. "J'imagine quand même qu'il a vu les rushes de son casting et qu'il s'intéresse un peu à son métier !", a-t-elle lâché en riant. Voilà qui est dit !