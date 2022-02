Cindy Lopes "lâchée" par le père de ses enfants : "C'est un peu compliqué"

Cindy Lopes a fait du chemin depuis sa participation à Secret Story en 2009. La candidate s'est imposée dans le milieu du one-woman show. Elle était d'ailleurs sur le plateau de L'instant de Luxe 2.0 pour promouvoir de nouvelles dates de son spectacle. Une nouvelle plus qu'attendue par Cindy Lopes. Cette dernière avoue se verser un smic mais attend le début de sa tournée pour pouvoir gagner un peu plus. Le métier, rendu très compliqué en raison de la crise de la Covid-19, ne lui a pas rapporté beaucoup au cours des derniers mois. Et elle qui croyait pouvoir compter sur Maxime, le père de ses enfants, pour arrondir ses fins de mois, a dû se passer de lui : "[Il] est censé me payer mais j'ai un peu du mal parce qu'il ne veut pas donner la totalité de la pension alimentaire".

Cindy Lopes n'est pas entrée dans les détails de leur relation mais elle a expliqué que s'il lui versait une pension, celle-ci était moindre que ce qui est prévu depuis le départ : "C'est un peu le problème. J'ai vu qu'il y avait des lois qui étaient passées à ce niveau-là. J'espère qu'on va réussir à soutirer de l'argent aux papas qui ne payent pas parce que c'est assez compliqué. Il donne un quart, c'est une grosse pension, il a deux enfants donc ça devrait être quelque chose qui normalement serait acceptable, mais il ne donne pas beaucoup, c'est en fonction des jours et de ce dont il a envie j'imagine. [...] Moi j'ai des charges à payer, c'est un peu compliqué."

Il n'y a pas que d'un point de vue financier que les choses ont dérapé entre les parents de Stella et Raphaël. En novembre 2020, dans la même émission, Cindy Lopes avait confié que Maxime s'était montré violent dans leur quotidien : "J'ai demandé qu'il dégage de chez moi parce qu'il était un peu agressif. Il était violent, pas à me mettre des coups de poing dans la gueule, mais violent à être assez brutal. Et moi je veux protéger mes enfants".

Avec le recul, Cindy Lopes pense avoir compris pourquoi leur histoire n'a pas fonctionné : "On a eu deux enfants et on s'est séparés. Je pense qu'il avait un peu besoin de gloire. Quand on s'est séparés, il s'est offert le luxe de ne pas reconnaître le deuxième. Je pense que les hommes ont un petit problème aujourd'hui. Ils disent qu'on les émascule, mais je ne pense qu'ils n'ont pas besoin de nous". L'ambiance est toujours aussi glaciale depuis...

