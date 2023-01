"Il faut assumer..." : Kevin Guedj séparé de Carla Moreau et plein de regrets ? Ses dernières tristes déclarations...

Moins d'un an seulement après leur mariage féérique célébré à la montagne, Carla Moreau et Kevin Guedj ont annoncé leur séparation. Une procédure de divorce a été entamée et les ex-amoureux se partagent désormais la garde de leur petite fille Ruby (3 ans). Ce sont des rumeurs d'infidélités qui ont fini par ébranler leur couple formé depuis 7 ans. Des accusations toujours démenties par Kevin Guedj même s'il aurait depuis bel et bien retrouvé sa réputation de "Jaguar", soit de coureur à femmes, comme l'avait laissé entendre son ami Paga.

De son côté, après des semaines difficiles, Carla Moreau s'est reprise en main. Sur ses réseaux sociaux, elle a notamment révélé se sentir désormais "apaisée" et optimiste par rapport à l'avenir. En outre, elle a confié avoir perdu 10 kilos dans la foulée ! Kevin Guedj semblait jusqu'à présent lui aussi au meilleur de sa forme, s'offrant par exemple un voyage jusqu'au Qatar pour assister aux matchs de la coupe du Monde de football. Mais, jeudi 26 janvier, il a laissé savoir que tout n'était finalement pas si rose pour lui alors qu'un internaute lui demandait des nouvelles à l'occasion d'une session questions/réponses sur Instagram. Il a en effet vraisemblablement exprimé quelques subtils regrets vis-à-vis de son ancien quotidien. "Dans la vie quand tu fais des choix il faut les assumer, alors ce n'est pas facile tous les jours mais il faut les assumer", a-t-il rapidement répondu.

Déjà en novembre dernier, Kevin Guedj partageait son ressenti autour de cette situation particulière, ne pensant uniquement qu'au bien-être de sa fille Ruby. "On ne va pas se mentir, ne pas voir Ruby, c'est très dur. Maintenant, on aime notre fille et sur ça, on est raccord à 100 %", assurait-il. Malheureusement, les jeunes parents n'ont pas l'air d'avoir d'autres points d'accroche pour l'heure. Kevin Guedj s'est même permis de lancer une pique à son ex Carla Moreau à la suite de son passage sur C8 pour l'émission La Grosse Rigolade au mois de décembre.