"Il m'a fait la gueule" : Dany Boon a en voulu à Kad Merad, un évènement "très intime" impliquant Julia Vignali en cause

Il y a plus de quinze ans déjà, Dany Boon et Kad Merad explosaient tous les records avec la comédie Bienvenue chez les Ch'tis, dans laquelle ils forment un duo devenu mémorable. Cette année, ils signent leur grand retour ensemble à l'écran, puisqu'ils donnent la réplique à Charlotte Gainsbourg dans le film La vie pour de vrai, en salles la semaine prochaine. Un long-métrage qui relate l'histoire de Tridan Lagache, qui est né et a vécu toute sa vie dans un Club Med au Mexique, avant de quitter pour la première fois à 50 ans son environnement de toujours pour retrouver Violette, son amour de jeunesse, et découvrir la vie pour de vrai.

Ce jeudi 13 avril, ils font la couverture de Paris Match. Le magazine consacre un long entretien aux deux acteurs, dans lequel ces derniers se confient comme rarement sur leur amitié. Une amitié qui n'a pour autant pas toujours été un long fleuve tranquille. "Il m'a fait la gueule de ne pas l'avoir prévenu que je me mariais", a notamment révélé Kad Merad à nos confrères, lui qui a effectivement dit "oui" à l'actrice Julia Vignali il y a quelques mois dans la petite ville de Mary en Saône-et-Loire. "C'était très intime, on était que quatre. Il y a quand même un gars avec un téléobjectif de 7 mètres qui nous a gaulés à l'entrée de la mairie de ce petit village en Bourgogne ! Et quand Dany a appris ça...", a-t-il poursuivi.

Ça m'étonnerait, il me l'aurait dit

"Je m'en fous de ne pas avoir été invité. C'est que tu ne me préviennes pas qui m'a énervé. Tu sais comment je l'ai appris ? Par mes voisins ! Quand ils me l'ont dit, je leur ai répondu 'Ça m'étonnerait, il me l'aurait dit", lui a alors répondu l'admirateur de Louis de Funès. Une histoire qui appartient désormais au passé, puisqu'ils ont rapidement retrouvé leur forte complicité après cet épisode. Pour Kad Merad, "la force" de leur duo, "outre l'amitié", c'est "qu'il n'y a pas d'égo".

"On adore se faire rire. Il n'y a rien de plus beau que l'échange", a ajouté le papa de Kalil, né en 2004 de son précédent mariage avec l'écrivaine Emmanuelle Cosso. Plus pudique, Dany Boon s'est plutôt contenté d'approuver les commentaires de son acolyte, ou de le taquiner. Un "vrai petit couple", comme l'a souligné Kad Merad lors de cet entretien.

L'intégralité de l'interview croisée de Dany Boon et Kad Mérad dans le numéro du 13 avril 2023 de Paris Match.