Kad Merad divorcé d'Emmanuelle Cosso : "C'est lui qui a fait le premier pas", une histoire qui a duré 20 ans

Ce vendredi 5 août, les téléspectateurs pourront retrouver le talentueux Kad Merad aux côtés de Corinne Masiero pour une rediffusion d'un épisode de Capitaine Marleau intitulé "Quelques maux d'amour" avec notamment André Manoukian, Nathalie Boutefeu, Roman Kané et India Hair. L'ex-acolyte d'Olivier Baroux avec qui il a formé le duo comique Kad & Olivier, joue le rôle d'un chanteur prénommé Daniel Rivière. Un rôle qui lui va comme un gant à Kad Merad car avant de devenir comédien, il a oeuvré comme batteur et chanteur au sein de plusieurs groupes de rock.

Côté vie privée, Kad Merad partage la vie de la belleJulia Vignali depuis près de huit ans. Mais avant de conquérir le coeur de l'animatrice de Télématin, Kad Merad était en couple avec l'écrivaine et parolière Emmanuelle Cosso qu'il a rencontrée lors de ses cours de théâtre. En couple depuis 1992, ils ont donné naissance à un fils Kalil en 2004. Kad Merad et Emmanuelle Cosso se sont séparés en 2012 après vingt ans de vie commune.

"Je lui ai glissé un mot doux dans sa poche"

En 2008, Kad Merad et Emmanuelle Cosso encore mariés, donnaient une interview à Paris Match où ils sont revenus sur leur rencontre. "Il a suffi que je le voie lors d'une répétition de "Ruy Blas" de Victor Hugo, il jouait la scène où Don César vide un sac de pièces d'or. Et j'ai craqué... Il dégageait une telle énergie, il avait une telle présence et il m'a fait tellement rire !", s'est souvenue l'ex-compagne de Kad Merad. "J'ai dû sourire, émettre quelques signaux, mais c'est lui qui a fait le premier pas... par écrit", a-t-elle ajouté. De son côté, le principal concerné Kad Merad s'est également remémoré ses premiers instants avec son ex-compagne : "Je lui ai glissé un mot doux dans sa poche : "Je pense à vous comme l'aveugle au jour." C'est beau non? Bon, j'avoue, j'avais emprunté ce vers à Victor Hugo. J'ai volé la déclaration de Ruy Blas à la reine. La belle Emmanuelle, reine de coeur de Ruy Blas, ça le fait, non?". Comme c'est mignon !

À l'époque, Kad Merad, qui se considérait autrefois comme "le style de mec à ne pas s'investir dans une relation" ne croyait pas au grand amour, comme il l'avait confié à Paris Match : "Je n'imaginais pas que l'amour me tomberait sur le coin de la figure aussitôt, aussi brusquement et de façon aussi évidente", a-t-il déclaré.