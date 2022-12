"Il m'a laissée pour partir avec une blonde" : Nadia, la femme de Jean-François Copé, fait une révélation choc

Cela fait de nombreuses années que Jean-François Copé et sa femme Nadia d'Alincourt partagent leur quotidien. Rares sont leurs sorties mais on peut parfois surprendre l'ancien ministre et actuel maire (Les Républicains) de Meaux radieux aux côtés de son épouse dans les tribunes de Roland-Garros, ou encore plus récemment pour l'avant-première de Starmania. Depuis près de quatorze ans, le politique et sa femme partagent tout. Et cela aurait pu faire encore plus longtemps si l'homme de droite n'avait pas quitté Nadia pour une autre. C'est ce que révèle cette psychologue de formation dans les pages de Gala, en kiosques ce jeudi 22 décembre.

"Nous avons été ensemble quand nous avions 18 et 20 ans pendant un an et demi, puis il m'a laissée un jour... pour partir avec une blonde !, plaisante-t-elle. Il n'aime pas quand je raconte cela mais il y a prescription ! J'ai pleuré un jour et une nuit, et puis je me suis dit que je méritais mieux que ça." Nadia d'Alincourt s'est alors mariée et a eu "deux merveilleux garçons". Puis, elle a dû faire face à un drame, la mort de son mari et père de ses enfants. "Mon époux, psychiatre, est un jour tombé dans une profonde dépression, fait-elle savoir. Il s'est suicidé en 2008." Un drame suivi d'une rencontre et pas des moindres, celle de Jean-François Copé son ancien amour.

Il me dit souvent qu'il regrette ces si nombreuses années que nous avons passées l'un sans l'autre

"Quelques mois plus tard, j'ai croisé Jean-François dans les couloirs du lycée de mon fils, explique Nadia à nos confrères. Il m'a dit qu'il était père de trois enfants et avait divorcé. Nous avons renoué. Il m'a beaucoup soutenue. Tout est allé très vite." Le couple donne alors naissance à une fille. "Nous avons eu Faustine et nous nous sommes mariés. Il me dit souvent qu'il regrette ces si nombreuses années que nous avons passées l'un sans l'autre", confie-t-elle. Depuis plus rien ne semble pouvoir séparer Jean-François Copé et Nadia. La mère de famille utilise "on" lorsqu'elle parle des turbulences affrontées par son époux, tant ils sont fusionnels. Le duo évoque ce moment où la justice n'avait pas encore tranché et où les coups pleuvaient de toutes parts avec nos confrères : "On s'est protégés et on a tout fait pour préserver nos six enfants et nos parents. Deux de nos fils passaient le bac. Nous avons éteint la télé, ne tolérant à la maison que la chaîne de dessins animés pour notre fille Faustine, qui était encore petite."