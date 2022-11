Marc-Olivier Fogiel : Sortie avec mari pour Starmania, Laurence Ferrari et Renaud Capuçon aussi en amoureux

C'est l'évènement musical le plus énorme de cette fin d'année. Et le plus attendu ! Quarante-trois ans après leur première apparition sur la scène du Palais des Congrès de Paris, Johnny Rockfort, Zéro Janvier, Cristal et Marie-Jeanne sont de retour pour le plus grand plaisir de tous. Cette fois-ci, c'est du côté de la Seine Musicale que l'opéra-rock Starmania brille de mille feux (billetterie ici). Reportée depuis deux saisons à cause de la pandémie de Covid-19, cette nouvelle version du spectacle, originellement créé par Michel Berger et Luc Plamondon, fait finalement trembler toute la capitale jusqu'au 29 janvier prochain.

J'aurais voulu être un artiste, La complainte de la serveuse automate... tant de tubes incroyables datent de cette époque, 1979, ou France Gall et Daniel Balavoine rencontraient un succès fou dans Starmania. Avant de se lancer dans une tournée des Zénith, planifiée dans tout le pays, la troupe de cette nouvelle édition de l'opéra-rock s'installe donc pour plusieurs semaines en notre capitale. Les festivités ont débuté, le 8 novembre 2022, alors que le public, et une pluie de célébrités, retrouvait le tapis bleu installé devant la Seine Musicale pour la première. Luc Plamondon, le metteur en scène Thomas Jolly, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et Kevin Vivès, l'assistant chorégraphe, ont eu droit aux applaudissements de toute la profession.

Fabienne Thibeault et Isabelle Boulay, qui ont toutes deux incarné la serveuse automate dans Starmania, étaient présentes pour admirer la première du show. Elles ont croisé, au fil des couloirs de La Seine Musicale, Valérie Lemercier, Natasha St-Pier, Line Renaud, Thierry Suc, Galia Salimo, Rachida Dati, Franck Saurat, Laurence Ferrari et son mari Renaud Capuçon, Gérard Longuet avec sa femme Brigitte et leur fille Aurore, Jean-Yves Le Drian et sa femme Maria Vadillo, Michel Drucker et sa "petite-fille" Rebecca, Mathilde Seigner, Audrey Azoulay, Jean-François Copé et sa femme Nadia, Jean-Michel Ribes et sa femme, Laurent Fabius, Philippe Lellouche, Anne Gravoin, Marc-Olivier Fogiel et son mari François Roelants, la pianiste Hélène Arnault, Alain Juppé et sa femme Isabelle, Eric Woerth et sa femme Florence, Brigitte Macron dans une sublime veste dorée, Marc Ladreit de Lacharrière et sa compagne Véronique Morali, Anne Hidalgo, Bilal Hassani, Jean-Claude Camus, Yamina Benguigui ou encore Robert Charlebois avec sa femme Laurence.

Si vous voulez assister à une représentation de Starmania, rendez-vous à la Seine Musicale jusqu'au 29 janvier 2023. Une tournée sera ensuite organisée dans toute la France.