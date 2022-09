"Il n'a jamais vraiment été fidèle" : Trompée, une Miss France balance sur son ex !

Ce jeudi 8 septembre 2022, Maëva Coucke était sur les ondes de Virgin Radio. La jeune femme de 28 ans était invitée dans l'émission Le Morning sans filtre, présentée par Guillaume Genton. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) est accompagné de Diane Leyre (Miss France 2022) et Fabien Delettres. Et tous ont appris que par le passé, Miss France 2018 a dû faire face à l'infidélité.

La vie de Maëva Coucke a basculé le 16 décembre 2017. Ce jour-là, devant des millions de téléspectateurs, elle a été élue Miss France 2018 et a ainsi succédé à Alicia Aylies. Du jour au lendemain, elle a donc été placée sous le feu des projecteurs. Elle a enchaîné les interviews et devait se rendre à divers événements. Une vie bien remplie qui ne l'a pas empêchée de penser que son couple de l'époque allait tenir. Même si la malédiction qui touche les reines de beauté est bien connue (leurs histoires d'amour n'ont jamais perduré), la sublime (fausse) rousse était persuadée que sa belle idylle qui durait depuis "presque cinq ans" ne serait pas touchée. Le temps ne lui a malheureusement pas donné raison.

"Je pensais qu'il était content, mais au fond il ne l'était pas vraiment", a-t-elle confié. Et de préciser qu'il s'est passé quelque chose "qu'elle n'aurait pas pu deviner". A la suite de son sacre, son ex-compagnon a gagné "une petite notoriété dans sa fac". "Il était LE mec de Miss France. La plupart des filles le voyaient comme une cible. Elles le voulaient. C'était un petit challenge pour elles", a-t-elle précisé. Le jeune homme a donc reçu de nombreuses avances et, bien que sa petite amie ait été élue Miss France et que de nombreuses personne aurait voulu être à sa place, il n'a pas résisté très longtemps à la tentation. "Il n'a jamais vraiment été fidèle. (...) Il a beau avoir Miss France comme copine, il va quand même voir ailleurs", a-t-elle conclu.