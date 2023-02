"Il n'aurait pas maigri il serait décédé" : Ce grand chanteur délesté de 50 kilos, une image qui a un célèbre animateur

S'il y a bien une personnalité qui a un carnet d'adresse bien rempli, c'est Michel Drucker . Après plus de 50 années passées à interviewer les plus grandes stars françaises et internationales sur le petit écran, le célèbre présentateur a beaucoup de choses à raconter. Dans son livre intitulé De la lumière à l'oubli et paru en octobre 2013 aux éditions Robert Laffont, il a notamment évoqué son admiration pour Richard Anthony.

De pages en pages, Michel Drucker raconte sa vie. Passionné de musique, il a assisté à de nombreux concerts en plus d'interviewer les artistes. Il y a quelques années, c'est une image de son ami Richard Anthony qui l'a marqué à tout jamais. Alors qu'il se trouvait dans le public de la tournée Âge Tendre, au Québec, il raconte : "Richard Anthony ouvre sa chanson depuis les coulisses, la salle entre en lévitation, huit mille mamies brusquement se jettent au fond de leurs sacs pour chercher leurs mouchoirs." Mais c'est surtout l'entrée en scène de l'artiste qui lui reste en mémoire. "De la pénombre on voit émerger Richard, cinquante kilos en moins, mais un peu boudiné quand même dans son costume cintré. De toute façon il n'a pas eu le choix, il n'aurait pas maigri il serait décédé...", se souvient-il.

Il marche tout doucement...

Durement impacté par la vie, Richard Anthony n'est plus aussi fringant qu'avant. "On ne peut pas dire qu'il se précipite, ça non, c'est pas Marcel Amont. Il marche tout doucement, à petits pas, suspendant le public à son ralenti", écrit le présentateur. Heureusement, malgré les coups durs et une santé chancelante, le chanteur n'a rien perdu de son talent. "Son timbre chaud est intact, quand il chante, rien ne bouge, sauf sa glotte", précise Michel Drucker.

Depuis la parution de ce livre, Richard Anthony est malheureusement décédé. Le 19 avril 2015, à l'âge de 77 ans, il succombe à un cancer généralisé après avoir vaincu un cancer du côlon en 2010... Ses obsèques ont été célébrées le 24 avril 2015, dans l'intimité familiale. Aussi, Michel Drucker n'était pas présent, mais ce souvenir du chanteur dans toute sa splendeur l'aura marqué à vie !