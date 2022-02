"Il n'avait pas la pêche" : Kev Adams, ses derniers mots échangés avec Jean-Paul Belmondo

Kev Adams multiplie les interviews et émissions pour promouvoir Maison de retraite, nouvelle comédie, en salles ce mercredi 16 février, et dont il est l'une des têtes d'affiche. Après avoir fait une apparition remarquée dans C à Vous la veille, Kev Adams est passé par Touche pas à mon poste pour rendre visite à son grand ami Cyril Hanouna. Très proches, l'animateur et le comédien de 30 ans ont évoqué les grandes lignes du film et les difficultés rencontrées par l'équipe pour parvenir à le financer : "Quand on a essayé d'avoir les financements, les assurances, on nous a souvent mis en avant le fait qu'on avait cinq comédiens de plus de 80 ans. Donc c'était dangereux, des personnes à risques, on n'avait pas vraiment envie de nous accompagner" a raconté Kev Adams. Stan Wawrinka a alors mis la main, non pas à la raquette mais au porte-monnaie pour leur filer un coup de main. C'est ainsi que Liliane Rovère, Mylène Demongeot ou encore Marthe Villalonga ont pu lui donner la réplique. Mais à l'origine, Jean-Paul Belmondo devait aussi faire partie de l'aventure.

Gérard Depardieu incarne le rôle de Lino Vartan, l'un des pensionnaires qui prend le personnage de Milann (Kev Adams, ndlr) sous son aile. Et c'est à la légende Jean-Paul Belmondo que Thomas Gilou, réalisateur, avait d'abord pensé pour l'interpréter. Une offre qu'il a malheureusement dû décliner comme l'a expliqué Kev Adams : "Il a vu ce film. Il m'a fait des compliments incroyables, il m'a dit qu'il ne le ferait pas, qu'il n'avait pas la pêche, l'énergie nécessaire, qu'il n'avait pas envie que les gens le voient comme ça" a-t-il indiqué.

Kev Adams a été très touché par Jean-Paul Belmondo, disparu le 6 septembre dernier : "Il m'a fait un compliment extraordinaire, dont je me rappellerai toujours, il m'a dit 'c'est toi qui as écrit ce film ? T'es un bon gamin !' J'ai raconté ça à Gérard Depardieu et à chaque fois qu'il parle de mon personnage dans le film, il dit 'c'est un bon gamin'. C'est un clin d'oeil à Jean Paul Belmondo." La moindre des choses pour Le Magnifique.