"Il ne me reste qu'un an" : Jean-Luc Reichmann bientôt évincé de TF1 ? Il répond

Sa bonne humeur, sa bienveillance, son humour et sa proximité avec le public en font un animateur très apprécié. Aux commandes des 12 coups de midi depuis 2010, Jean-Luc Reichmann est aujourd'hui un taulier de la télévision. Mais il se trouve que son contrat avec TF1 arrive bientôt à terme... Alors quels sont les projets futurs du présentateur ? Dans un entretien récemment accordé à Télé Loisirs, l'homme a évoqué à demi-mots ce point final qui se rapproche à grands pas.

Loin de vouloir arrêter son métier et quitter la télévision, Jean-Luc Reichmann semble bien décidé à poursuivre dans cette voie qu'il empreinte depuis le tout début des années 2000. "Je suis un passionné. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment de travailler. Quand j'arrive sur un plateau, j'ai envie de faire partager des moments positifs. Mais il ne me reste qu'un an de contrat avec TF1 et Endemol. Nous ferons donc un point au moment venu", a-t-il dévoilé auprès de nos confrères. En attendant, celui qui a vu son dernier grand champion, Stéphane, être éliminé après 153 participations, compte bien continuer à répandre bonne humeur et culture auprès des téléspectateurs.

Nous n'avons jamais menti au public

La recette du succès, Jean-Luc Reichmann ne la connaît pas précisément. Pourtant, son célèbre jeu télévisé enregistre chaque midi des records d'audience. Des résultats dont il n'est pas peu fier. "Je trouve ça incroyable que nous fassions plus d'audiences que certains prime-time ! Je pense que cette émission est devenue un repère pour les gens. Elle se veut sérieuse tout en étant divertissante. Nous avons créé un rendez-vous mêlant bonne humeur, culture et bienveillance. Nous n'avons jamais menti au public, jamais ! Je pense que c'est ce qui les a fidélisés", a-t-il expliqué avec passion.

À noter que Jean-Luc Reichmann n'est pas simplement animateur de télévision... En effet, depuis 2013, il campe le rôle du commandant Léo Matteï dans la série TF1 du même nom. Une autre corde à son arc qui lui permettra très probablement de continuer sans mal sa carrière à la télévision !