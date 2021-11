"Il ne pouvait plus se servir de ses mains" : Franck Dubosc, très ému, revient sur la fin de vie difficile de son père

Une lettre "dure à lire" pour Franck Dubosc qui lui procure aujourd'hui encore beaucoup de peine. Pas par les mots employés par son père, mais plutôt par sa façon d'écrire "comme un enfant". "Donc je vois la souffrance d'écrire ces mots où en fait il ne parle pas de moi, il parle de la maladie", a ensuite révélé l'époux de Danièle Dubosc. Un message bouleversant qui s'accompagne de beaucoup de fierté puisque Lucien Dubosc se vantait régulièrement d'être le père de Franck Dubosc.

Sur le plateau d'Ambition Intime, en février 2018, Franck Dubosc avait relaté, non sans larmes, la mort de son père : "C'est très violent comme maladie... Je sais qu'il était fier de moi, je pense le savoir... Il est décédé en 2002, au moment de mon succès. Il n'a pas su le succès que j'ai aujourd'hui avec le cinéma, tout ça, mais il a vu l'Olympia, mais il ne pouvait plus bouger." Ce lundi 8 novembre sur TF1, les téléspectateurs pourront d'ailleurs retrouvé à 21:05 La dernière partie, un téléfilm poignant inspiré par la vie de Lucien Dubosc et réalisé par Jean-André Yerles et Franck Dubosc.