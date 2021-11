"Il s'est lancé, c'était complètement démentiel" : l'étonnant casting de Louis Peres (Germinal)

Arrivée en tête des audiences la semaine passée avec 4,4 millions de téléspectateurs pour le lancement de la mini série Germinal, France 2 compte bien reproduire l'exploit ce 3 novembre avec de nouveaux épisodes. On retrouve notamment l'acteur Louis Peres, jeune star montante du show business.

Dans les pages du journal Le Parisien, on découvre ainsi les coulisses du casting de l'acteur âgé de 25 ans qui incarne le personnage d'Etienne Lantier dans Germinal. "Je savais que tout Paris, tous mes copains passaient le casting. J'y suis allé en me disant de toute façon, ce ne sera pas toi", se souvient Louis Peres. Mais le jeune homme avait tort et ne le savait pas encore... "Il est arrivé à 9h30, il ne tenait pas en place. Je lui ai demandé s'il voulait une répétition, il m'a dit non, je suis prêt. Il s'est lancé, c'était complètement démentiel. Il m'a demandé si je voulais une autre prise, j'ai dit non, il m'a dit OK, salut et il est parti. Je me suis retourné auprès de mes collègues et j'ai dit : Ce môme, je le veux absolument", se souvient de son côté David Hourrègue, le réalisateur de la série.

Fou de joie d'avoir décroché le rôle, Louis Peres a travaillé d'arrache-pied. "Je suis un éternel angoissé face au travail. Je bosse toujours tout avec des coachs, je répète chaque virgule, chaque ligne. Trois semaines avant le tournage, je connais tout le scénario comme une pièce de théâtre", dit-il. Il faut dire que l'acteur, déjà vu dans Comment je suis devenu super-héros sur Netflix, a de grandes ambitions et lorgne clairement vers les Etats-Unis, où les Français ont la cote depuis quelques années maintenant... "J'ai un rêve très assumé de partir aux États-Unis, de travailler avec les Américains", dit-il. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !