Alix Poisson (Germinal) maman : pourquoi elle "culpabilisait à mort"

"Je suis une maman super heureuse d'avoir rencontré son fils". Voilà le genre de mère qu'est Alix Poisson, actrice à l'affiche de la mini série Germinal (France 2). Comme elle le confiait à Biba, la comédienne est très proche de son fils, jusqu'à être "fascinée" par sa personnalité.

Très protectrice, la marraine de l'association L'Enfant Bleu, qui lutte contre les maltraitances infantiles, a tout fait pour protéger son fils adoré prénommé Jules, tout juste âgé de 7 ans. "Je ne l'emmène pas sur les tournages, je veux lui éviter d'être balloté en permanence, mais j'ai peut-être tort. Je connais des gens qui trimballent leur marmaille partout et ça se passe très bien. C'est difficile de partir mais, parfois, culpabiliser relève de l'égoïsme", avait-elle avancé dans les pages de Biba. Alix Poisson confiait au passage culpabiliser un peu trop de partir loin en tournage.

"Il y a peu de temps, j'ai été coincée deux semaines de suite sur un tournage en Autriche, je culpabilisais à mort. Quand je suis rentrée, mon fils allait tellement bien ! Avec son père, ils avaient passé deux semaines entre gars. Nickel", blaguait-elle. Depuis cette interview, Jules est devenu un petit garçon encore plus épanoui. Il semble même avoir hérité de sa fibre artistique.

"Il chante beaucoup. On écoute énormément de musique à la maison et c'est très éclectique. On passe d'AC/DC à Barbara, vous voyez le genre ? Je pense qu'il a hérité de la fibre artistique, quand même ! Il est très tonique, très expressif, très joyeux. Il a un fort caractère. Mais il me surprend, il me fait rire (...). C'est comme ça chez nous, il y a toujours un peu de bruit, de musique. Et en même temps, il peut aussi passer des heures immobile à écouter des livres audio de Roald Dahl. Les enfants, ça vous met à l'épreuve. Et ça vous renvoie à ce que vous êtes vraiment", avait-elle détaillé auprès de Paris Match. Une belle complicité.