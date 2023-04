"Il se fout ouvertement de notre gueule !" : Échange lunaire entre Julien Courbet et un supposé photographe

Entre deux affaires et échanges musclés, Julien Courbet tombe parfois face à de drôles de phénomènes dans son émission Ça peut vous arriver, diffusée tous les matins sur M6. C'est ce qui est arrivé ce jeudi 13 avril 2023... Alors qu'il tentait d'aider une jeune femme victime d'une arnaque au casting, le célèbre animateur s'est retrouvé au téléphone avec un petit rigolo qui n'a pas hésité à se moquer de lui.

La jeune Marine rêve d'être mannequin et a pour cela, contacté un photographe dans le but de se créer un book photo. Après avoir réglé la somme de 350 euros, elle est malheureusement toujours dans l'attente de ses photos qui devaient être livrées une semaine seulement après le shooting. Mais 10 mois plus tard, plus aucun signe de vie du photographe. Bien décidés à aider la jeune femme présente sur son plateau, Julien Courbet et son équipe ont tenté de contacter l'homme par téléphone. Mais lorsque celui-ci décroche, leur échange est à milles lieux de ce qu'imaginait le présentateur. "Je suis avec Marine qui vous a donné 300 euros pour un book. La séance a eu lieu il y a 10 mois à Montreuil et elle n'a toujours rien...", a expliqué l'animateur. Après quelques secondes de silence, l'interlocuteur a finalement décidé de jouer la carte de l'humour. "D'accord, donc un book ? Pourtant il est parti de Charleville avec un gardien de moutons. Ils sont partis à pieds de Charleville jusqu'à Montreuil donc ils sont peut-être pas encore arrivés", a-t-il lâché avec beaucoup de sérieux.

Monsieur se moque de nous

Les sourcils froncés, Julien Courbet s'est d'abord montré sceptique avant de finalement comprendre où son interlocuteur voulait en venir. "Ah d'accord, monsieur se moque un peu de nous. Alors on appelle Millenium Agency SARL, et on est avec Mathieu Josse qui est en ligne avec nous et qui se fout ouvertement de notre gueule", résume-t-il alors. Mais c'était sans compter sur la persévérance de ce monsieur qui a tenu à renchérir. "Non pas du tout. Mais il est parti à pied, il y a quand même de la route de Charleville jusqu'à Montreuil !", a-t-il insisté avant d'indiquer qu'il mettait le haut-parleur "pour rigoler un peu ici aussi".

Lorsque la jeune femme explique à nouveau son cas, l'interlocuteur en remet une couche. "Et vous êtes sûre que vous ne voulez pas une chèvre plutôt ?". De quoi inciter Julien Courbet à mettre finalement fin à l'échange téléphonique. "Décidément ce monsieur est très chèvre", a-t-il conclu. Il s'est finalement avéré, quelques secondes plus tard, que ce monsieur n'était pas le photographe recherché mais un simple homonyme.