"Vous allez le regretter" : Julien Courbet hors de lui, échange très musclé en direct

Durant toute sa carrière télévisée, Julien Courbet s'est toujours mis au service des autres. De 1994 à 2008, il a présenté l'émission Sans aucun doute, dans laquelle il était entouré de médiateurs, journalistes et avocats afin de venir en aide aux téléspectateurs confrontés à des soucis juridiques ou arnaques en tous genres... Si l'émission est aujourd'hui terminée, le présentateur fait plus ou moins la même chose dans le programme intitulé Ça peut vous arriver et diffusé depuis janvier 2001 sur RTL et M6.

Ainsi, l'époux de Catherine, qui est aussi le père de Lola (née le 20 avril 2000) et Gabin (né le 10 décembre 2001), est un habitué des conflits en direct. Ce vendredi 10 mars 2023, il a une nouvelle fois dû faire face à un professionnel en colère. Accusé d'avoir arnaqué une jeune femme ayant récemment acheté une voiture défectueuse chez lui, un garagiste contacté par l'animateur est monté au créneau. "Ce que vous faites là ce n'est pas normal. Parce que vous êtes à la télé, vous faites appeler des gens, ce n'est pas normal. Ils sont en train de me harceler ! Vous n'êtes même pas sûr que c'est la bonne personne. Je ne sais même pas pour quelle raison vous donnez mon numéro de téléphone à tout le monde et je ne sais ce que vous faites !", s'est emporté l'homme au bout du fil. Loin de se laisser faire, Julien Courbet a immédiatement tenu à s'expliquer avec l'artisan.

Vous n'êtes pas le juge !

"Alors je vais vous dire ce qui est normal monsieur, c'est moi qui appelais. Je ne me suis pas caché, je vous ai appelé et je suis tombé sur quelqu'un qui a dit : 'Non non, il n'y a pas de garage ici'. Et j'ai le bon numéro !", a lancé l'animateur avant de donner la parole à la téléspectatrice en détresse.

Face aux accusations sans appel de la jeune femme, le garagiste a fait preuve de mauvaise foi en tentant de se défendre. Il a ainsi précisé qu'il attendait simplement "la conclusion de l'expert". "On n'a pas à passer à la télé. Si elle a quelque chose à faire ou à dire, il y a des experts, des juges. Moi, je ne vois pas pourquoi la télé... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens qui sont en train de me harceler ! Vous n'êtes pas le juge !", s'est-il emporté.

Immédiatement, Julien Courbet a tenté de calmer le jeu mais n'a cessé d'être interrompu. "Si vous m'empêchez de parler, ça ne sert à rien et tant pis pour vous. On va dire des choses et après vous allez le regretter...", a-t-il menacé. Finalement, le garagiste en question a affirmé ne pas être celui ayant vendu cette fameuse voiture défectueuse et a fini par raccrocher. Espérons que les choses bougeront désormais pour la pauvre téléspectatrice qui doit payer 19 000 euros de réparations sur une voiture qu'elle a payée 18 990 euros !