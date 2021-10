"Il subit la pression..." : Une ex-aventurière de Koh-Lanta inquiète pour Sam... Il s'explique !

Mardi 5 octobre 2021, TF1 diffusait le sixième épisode de Koh-Lanta, La Légende. Une soirée marquée par le départ de Candice après son échec face à Ugo et Clémentine sur l'île des bannis, mais aussi celui de Clémence, éliminée au conseil. De son côté, Sam a eu du mal à s'imposer, notamment face à Claude, lors de la construction du radeau en vue de l'épreuve de confort. C'est un nouvel aventurier que les téléspectateurs découvrent, et d'anciens camarades ne le reconnaissent même pas... En interview pour Télé Loisirs, ils s'expliquent.

"Je ne reconnais vraiment pas Sam sur ce All Stars, lance en story sur Instagram Inès, ex-camarade de l'apprenti Robinson dans Koh-Lanta, L'île des héros en 2020. J'ai l'impression qu'il subit la pression qu'il s'est mise pour cette saison. On ne le voit pas beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, même au niveau des performances (...). Il fallait voir la hargne et la rage qu'il avait, là on dirait qu'il a un blocage." Un constat partagé par plusieurs fidèles du jeu de survie de la Une sur les réseaux sociaux...

De son côté, Sam avoue avoir été souvent mis face à ce changement de comportement entre ses deux éditions : "Beaucoup de gens me le disent, c'est vrai." Et d'ailleurs, il reconnaît être "moins punchy", comme l'a souligné Claude, lui aussi au casting de Koh-Lanta, La Légende. "C'est vrai que je n'ai pas du tout les mêmes réactions cette saison. On m'a dit que mon plus gros défaut était de trop m'exposer. J'ai essayé de suivre les conseils et donc je ne suis peut-être pas le même que la première fois, confie-t-il. Mais personne ne se plaint de mon comportement sur le camp, tout le monde m'apprécie. Est-ce un mal pour un bien de se comporter comme je le fais ? On le verra par la suite..."

Il faut dire que le jeune ébéniste, harcelé après sa première participation, ne sait plus sur quel pied danser ! "On m'avait dit de davantage m'ouvrir aux autres sans être aussi direct. On n'a pas arrêté de me répéter ça. Donc forcément, après c'est compliqué quand tu reviens dans l'aventure. Tu ne sais plus trop quoi faire : soit être sociable, soit vraiment t'affirmer à fond ! Je n'avais pas envie de me mettre des gens à dos", explique-t-il. Quoi qu'il en soit, Sam peut au moins compter sur Claude, qui le considère comme "son petit frère".