Inès (Koh-Lanta), le buzz autour de son maillot : "Je ne l'ai pas cherché"

La nouvelle saison de Koh-Lanta a démarré très fort le 21 février dernier. Et ce, dès le tout premier épisode ! Souvenez-vous, Inès avait notamment fait une arrivée très remarquée grâce à sa plastique de rêve largement mise en valeur par son maillot de bain très échancré. Résultat, la jeune femme de 25 ans originaire de Toulouse a fait l'objet de nombreux commentaires sur la Toile.

Alors que Denis Brogniart a déjà réagi plusieurs fois sur le sujet, Inès a enfin pris la parole à l'occasion d'un entretien avec Gossip Room TV. La jolie infirmière explique n'avoir aucun regret : "Non, je ne l'ai pas cherché." Et de faire part de son incompréhension face à l'engouement autour de son fessier : "Koh-Lanta ou pas, je ne vois pas ce qu'une tenue vestimentaire peut venir compromettre des compétences ou autre. Je ne me suis pas forcément posé la question de mettre un parachute, alors que je n'ai pas l'habitude d'en mettre."

Accusée d'avoir voulu se mettre en avant et ainsi faire le buzz, Inès se défend en expliquant n'avoir jamais prêté attention à sa tenue jusqu'au moment de l'épreuve aquatique où elle reconnaît avoir été "hyper mal à l'aise". "Je n'étais pas là pour faire un défilé, je m'en foutais de me recoiffer, de me remettre le maillot comme il fallait, donc je suis arrivée comme une malade, je n'avais que l'épreuve en tête. Mais je me suis rendu compte à la fin qu'il y avait un petit problème. Dès la fin de l'épreuve, j'en ai fait part à la production et j'ai changé de maillot." Pour la suite, l'aventurière a donc finalement opté pour un shorty un peu plus couvrant.

Et pour ses détracteurs qui continueraient à la prendre pour cible, Inès ne compte pas se laisser abattre. "Les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Si, pour eux, mettre un maillot, ça détermine une personne qui veut faire du buzz ou autre, qu'ils pensent ça. Je m'en tamponne le coquillard !" À bon entendeur !