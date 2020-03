Inès (Koh-Lanta) sexy en culotte : "Je ne suis pas venue montrer mes fesses"

Le premier épisode de Koh-Lanta 2020 a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, le 21 février dernier. Outre Joseph, qui a éteint le feu et caché les bambous avant son élimination, Inès a fait le buzz durant la soirée. La raison ? Lors de l'épreuve d'immunité, elle s'est présentée avec un maillot de bain jugé trop sexy. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en sont donné à coeur joie. Après avoir réagi en story Instagram, la belle brune de 25 ans a accordé une interview à Femme Actuelle afin de mettre les choses au clair.

"Je n'ai pas fait Koh-Lanta pour montrer mes fesses mais parce que c'est une émission que je regarde en famille depuis toute petite. La compétition et le dépassement de soi m'ont toujours plu. Ayant vécu dans un contexte assez sportif, j'ai toujours aimé ça", a confié Inès dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué qu'elle ne pensait pas que son maillot de bain allait autant faire polémique. "Les gens ne sont pas capables de voir que quand je remets le totem à Denis Brogniart, mon maillot est mis normalement. C'est dans l'action qu'il est rentré dans mes fesses. (...) Ce n'était clairement pas un string, c'est un maillot tout à fait normal. Je n'ai jamais mis de string de ma vie pour aller à la plage", s''est-elle justifiée.

Inès ne veut pas que les gens s'éternisent sur le sujet, d'autant plus qu'elle a mis un short pour les épreuves suivantes. L'infirmière craignait simplement que sa famille le prenne mal. Mais elle-même n'a pas été choquée : "Le lendemain de la diffusion, j'ai eu ma grand-mère au téléphone pour lui demander ce qu'elle avait pensé de l'épisode. Ma grand-mère, il faut être très carré avec elle, le respect est primordial. Elle-même m'a clairement dit que rien ne l'avait choquée. Ils se disent vraiment que c'est n'importe quoi ces réactions, ça les dépasse. (...) Ils ne comprennent pas forcément mais je leur ai dit de ne pas s'attarder là-dessus. Plus on en parle, plus ça donne de l'importance au sujet alors que là ce n'est qu'un maillot !"

Accusée d'avoir porté ce maillot simplement pour faire une télé-réalité, telle que Les Anges sur NRJ12, par la suite, Inès a expliqué que pour l'heure, ce n'était pas dans ses projets. Fin de l'affaire !