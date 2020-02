Denis Brogniart et la culotte trop sexy d'Inès : il en rajoute une couche !

La culotte de la discorde

Très remontée face à l'emballement médiatique autour de sa petite culotte après la diffusion du premier épisode de Koh Lanta, Inès s'était vivement défendue sur Instagram. Elle déclarait : "Par contre, il faut se détendre, c'est une paire de fesses, les gars ! On va redescendre, on va se calmer... J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui aies une paire de fesses. Et il y en a qui vont dire 'oui, mais il n'y a que toi qui les montres'. Et bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est les miennes, non ?"

Le présentateur avait également réagi à l'affaire en expliquant sur les réseaux sociaux qu'Inès ne porterait plus ce bikini en écrivant :"À partir des jeux suivants, pour qu'Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant". L'affaire est donc close !