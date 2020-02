Mort de Nicolas Roy (Koh Lanta) : Denis Brogniart, ému, lui rend hommage

Denis Brogniart n'est pas le seul à lui avoir rendu un vibrant hommage. Maud, Garnier, qui avait partagé deux saisons (en 2002 et 2012) avec lui, a aussi tenu à briser le silence : "Difficile de trouver les bons mots pour parler de Nicolas et lui rendre hommage. Son côté stratège et excellent joueur marquera à jamais Koh Lanta, car il était réellement pionnier en termes de stratégie de jeu, il avait tout compris ! Nicolas avait un sens de l'humour incroyable, on le voit à travers l'aventure et surtout à travers son combat contre la maladie. Je pense qu'aucun des 'Kohpains' qui a pris des nouvelles de lui pendant son combat ne pourra me contredire ! Nicolas dans chacune de ses réponses, trouvait le moyen de faire de l'humour malgré la maladie... Il avait une force et une énergie positive incroyable, et ce jusqu'au bout ! Il faisait de l'humour sur son traitement, sur sa 'gueule cassée'... Il s'est battu jusqu'au bout tout en gardant de la bienveillance en s'enquérant des uns et des autres... Il nous aura bluffés jusqu'au bout. Quelle classe !"

Claude, Teheiura (actuellement dans Koh-Lanta 2020) et Amel (finaliste à a ses côté et gagnante de la saison en 2002) ont aussi rendu hommage à Nicolas Roy sur les réseaux sociaux.