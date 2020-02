Obsèques de Nicolas Roy (Koh-Lanta) : Denis Brogniart présent à la cérémonie

Denis Brogniart s'était déjà exprimé sur le réseau social pour faire part de son "immense tristesse" après avoir appris la mort de Nicolas Roy, annoncée par ALP (la société de production du jeu d'aventure). Des anciens participants lui avaient aussi rendu hommage sur les réseaux sociaux le jour ou le lendemain de son décès.

Nicolas Roy est mort le 25 février 2020 à l'hôpital de Faye-l'Abbesse, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Il est décédé des suites de son cancer de la mâchoire, à seulement 48 ans. Interrogée par La Nouvelle République deux jours après sa mort, sa compagne Aurélie, la mère de leurs enfants de 8 et 11 ans, a notamment confié : "C'est un guerrier avec un caractère de fou. Je veux qu'il soit un exemple pour celles et ceux qui se battent contre cette maladie. Cela faisait six mois qu'il ne parlait plus et qu'il ne s'alimentait plus normalement, mais il se battait." Elle avait également précisé que si certaines personnes touchées par sa disparition souhaitaient faire un geste, leurs dons seraient reversés à une association de lutte contre le cancer.